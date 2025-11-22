Unbesiegt und Wintermeister, dennoch Abschied von Trainer Idrizi Samir

Trainer Samir verabschiedet sich vom Club Reggina Svizzera. Mit seinen Worten "Ciao a tutti e state bene" endet nach 1,5 erfolgreichen und unvergesslichen Jahren seine Zeit beim Verein.

Unter seiner Leitung gelang Reggina der Aufstieg in die 4. Liga ohne eine einzige Niederlage, ein besonderer Moment in der Geschichte des Clubs. Auch in der laufenden Saison blieb das Team unbesiegt und geht als Wintermeister der Vorrunde in die Pause.

Samir bedankt sich herzlich bei seinen grossartigen Spielern, den treuen Fans, dem Vorstand und seiner Familie für die ständige Unterstützung. Es war ihm eine Ehre, Teil von Reggina Svizzera zu sein.

Zu seiner sportlichen Zukunft möchte Samir derzeit keine Angaben machen. Eine Pause bis zum Sommer ist möglich, doch sollte sich eine interessante Chance bieten, wird er diese sorgfältig prüfen.