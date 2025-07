»Unbeschreibliches Gefühl« Maljojoki erhält Profivertrag in Ingolstadt

Der FC Ingolstadt 04 kann die nächste Neuverpflichtung vermelden: Jasper Maljojoki , der bereits in den letzten Wochen bei den Schwarz-Roten mittrainierte und im Trainingslager in Südtirol final einen guten Eindruck hinterlassen hat, schließt sich den Schanzern an. Zuvor stand der 23-jährige Innenverteidiger beim SV Wacker Burghausen unter Vertrag.

"Als defensiv- und zweikampfstarker Spieler hat sich Jasper Maljojoki die vergangenen Wochen sowohl in den Trainingseinheiten als auch nicht zuletzt im Testspiel gegen den FC Turin stark präsentiert. Er hat gezeigt, dass er auf sportlicher wie menschlicher Ebene sehr gut in unser Team passt", erklärt Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.



Ausgebildet in der Jugend des TSV Milbertshofen und der SpVgg Unterhaching wechselte der Rechtsfuß im Januar 2022 zum Regionalligisten SV Heimstetten. Eineinhalb Jahre später führte der Weg des 1,92 Meter großen Defensivakteurs weiter zum Liga-Konkurrenten SV Wacker Burghausen, für den er die zurückliegenden zwei Spielzeiten absolvierte. Für die Salzachstädter stand er insgesamt in 62 Partien auf dem FeldI, erzielte dabei für einen Abwehrmann bemerkenswerte zwölf Treffer. Insgesamt stehen in seiner Vita 101 Regionalliga-Partien, wobei der gebürtige US-Amerikaner mit finnischen Wurzeln auf 13 Treffer sowie zwei Torvorlagen kommt.



"Die Arbeit mit den Mitspielern sowie dem Trainerteam hat mir hier vom ersten Moment an viel Freude bereitet und ich wurde von der Mannschaft sofort als vollwertiges Mitglied aufgenommen. Als mir Dietmar Beiersdorfer, Ivo Grlic und Sabrina Wittmann die finale Entscheidung mitgeteilt haben, war es ein unbeschreibliches Gefühl. Schließlich ist es mein erster Profivertrag. Jetzt kann ich es kaum erwarten, in der kommenden Woche mit dem Klub in die neue Drittliga-Saison zu starten", so Jasper Maljojoki.