»Unbeschreibliches Gefühl«: Das Fußballmärchen geht weiter

Es ist schon fast zu kitschig: Younes Ebnoutalib durfte für Eintracht Frankfurt nicht nur sein Bundesliga-Debüt von Anfang an geben. Allein diese Tatsache wäre schon außergewöhnlich, schließlich ist der 22-jährige Neuzugang aus Elversberg erst knapp zwei Wochen am Riederwald. Alles andere als selbstverständlich, dass er gleich zum Rückrundenauftakt gegen den BVB ein Startelf-Ticket erhalten hat. Nein, es kam aus Sicht des Franktfurter Bubs noch besser: In der zweiten Halbzeit erzielte Younes Ebnoutalib auch prompt seinen Premierentreffer in der Beletage des deutschen Fußballs. Das Märchen geht also weiter...

Younes Ebnouatlib kam am Freitag nach Abpfiff aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Freilich, die Eintracht hatte in letzter Sekunde gegen den BVB noch den Ausgleich kassiert, was für die Hessen mehr als ärgerlich war. Das spielte aber für ihn persönlich nur eine Nebenrolle. Zu aufregend, zu aufwühlend waren die Eindrücke vom ersten Match für die Eintracht. Und den Einstand hätte er sich wohl kaum schöner erträumt: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Vor der Kurve zu jubeln, war sehr krass", sagte er nach den 90 turbulenten Minuten gegen die Borussia.

"Es freut mich für Younes, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, für die Mannschaft gegen den Ball gearbeitet, die Innenverteidiger gebunden und sich mit seinem Tor belohnt", lobt Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche und auch Coach Dino Toppmöller war mit dem ersten Auftritt seines neuen Strümers mehr als zufrieden: "Er hat sich sehr gut freigeschwommen. Er hat sich extrem aufgerieben, hat Gelbe Karten gezogen, ist dahingegangen, wo es weh tut. Und hat sich dann mit einem tollen Tor belohnt. Da hat Younes ein gutes Gespür, wann er dem Gegner im Rücken weggeht, er hat einen guten Tiefgang. Das macht er top."