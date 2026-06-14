»Unbeschreiblich«: Oberpfälzer Brown trifft bei der WM Der gebürtige Kümmersbrucker erzielt das zwischenzeitliche 5:1 im Auftaktspiel der Deutschen gegen Curaçao von Florian Würthele · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Nathaniel Brown (rechts) bejubelt seinen ersten Treffer im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. – Foto: Imago/Xinhua

Was für ein Moment für einen gebürtigen Oberpfälzer! Es lief die 68. Minute im WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao (7:1). Deniz Undav leitete den Ball mit der Hacke weiter auf Nathaniel Brown. Und der WM-Debütant, der über die linke Seite nicht zu stoppen war, traf volley mit seinem schwächeren rechten Fuß ins Tor zum zwischenzeitlichen 5:1. Browns Hand war im Abseits, der restliche Körper nicht, folglich zählte das Tor. Angefangen hatte für den Noch-22-Jährigen, aufgewachsen vor den Toren Ambergs in Kümmersbruck, alles beim heimischen TSV Kümmersbruck...

Gleich nach dem Abpfiff sagte „Nene“ Brown im Interview mit der ARD, dass er das Ganze „ehrlich gesagt noch nicht“ in Worte fassen könne. Im sechsten Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft war es für den Shootingstar der erste Treffer. Und das direkt auf der ganz großen Bühne Weltmeisterschaft. Vor über 60.000 Zuschauern in Houston (USA). Nationaltrainer Julian Nagelsmann ließ ihn von Beginn an ran. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, in meinem ersten WM-Spiel zu treffen. Meine Familie ist da. Und dann auch für und mit den Jungs zu jubeln, ist unglaublich“, versuchte Brown seine Emotionen in Worte zu fassen.



Das Spiel an sich diktieren die Deutschen – abgesehen einer kleinen Schwächephase während der ersten Halbzeit, als das Gegentor zum 1:1 fiel – klar und deutlich. Der überdeutliche Endstand von 7:1 spiegelte die Dominanz der Nagelsmann-Elf wider. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir haben sieben Tore gemacht. Das eine Gegentor war unnötig, aber das gehört dazu. Vielleicht hat uns der Gegentreffer sogar gut getan, damit wir aufwachen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir weitergemacht haben. Wir haben danach sehr gut gespielt. Es tut uns gut, dass wir so viele Tore geschossen haben. Jetzt gilt es weiter an den Schwächen zu arbeiten“, sagte Brown, der nächsten Dienstag seinen 23. Geburtstag feiert. Seine Mitspieler hätten dem Youngster anschließend gesagt, „weiterzuarbeiten, einfach weitermachen“.





Angefangen hatte alles beim heimischen TSV Kümmersbruck. Über den SSV Jahn Regensburg schaffte Nathaniel Brown den Sprung ins NLZ des 1. FC Nürnberg. In der Regionalliga-Mannschaft des Clubs spielte sich der technisch beschlagene Linksfuß in den Fokus des Zweitligisten, gab im März 2023 schließlich sein Profi-Debüt. Im Sommer 2024 folgte mit dem Wechsel zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt der nächste Karriereschritt. Es schlossen sich die ersten Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft an. Am heutigen Sonntag wurde bekannt, dass sich Browns aktueller Klub Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München offenbar mit den Wechselmodalitäten geeinigt haben. Brown und der deutsche Rekordmeister hatten sich bereits vor einigen Tagen geeinigt. Ein Wechsel zu den Bayern steht nun unmittelbar bevor.