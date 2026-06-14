»Unbeschreiblich«: Oberpfälzer Brown trifft bei der WM

Was für ein Moment für einen gebürtigen Oberpfälzer! Es lief die 68. Minute im WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao (7:1). Deniz Undav leitete den Ball mit der Hacke weiter auf Nathaniel Brown. Und der WM-Debütant, der über die linke Seite nicht zu stoppen war, traf volley mit seinem schwächeren rechten Fuß ins Tor zum zwischenzeitlichen 5:1. Browns Hand war im Abseits, der restliche Körper nicht, folglich zählte das Tor. Angefangen hatte für den Noch-22-Jährigen, aufgewachsen vor den Toren Ambergs in Kümmersbruck, alles beim heimischen TSV Kümmersbruck...
Gleich nach dem Abpfiff sagte „Nene“ Brown im Interview mit der ARD, dass er das Ganze „ehrlich gesagt noch nicht“ in Worte fassen könne. Im sechsten Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft war es für den Shootingstar der erste Treffer. Und das direkt auf der ganz großen Bühne Weltmeisterschaft. Vor über 60.000 Zuschauern in Houston (USA). Nationaltrainer Julian Nagelsmann ließ ihn von Beginn an ran. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, in meinem ersten WM-Spiel zu treffen. Meine Familie ist da. Und dann auch für und mit den Jungs zu jubeln, ist unglaublich“, versuchte Brown seine Emotionen in Worte zu fassen.
Das Spiel an sich diktieren die Deutschen – abgesehen einer kleinen Schwächephase während der ersten Halbzeit, als das Gegentor zum 1:1 fiel – klar und deutlich. Der überdeutliche Endstand von 7:1 spiegelte die Dominanz der Nagelsmann-Elf wider. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir haben sieben Tore gemacht. Das eine Gegentor war unnötig, aber das gehört dazu. Vielleicht hat uns der Gegentreffer sogar gut getan, damit wir aufwachen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir weitergemacht haben. Wir haben danach sehr gut gespielt. Es tut uns gut, dass wir so viele Tore geschossen haben. Jetzt gilt es weiter an den Schwächen zu arbeiten“, sagte Brown, der nächsten Dienstag seinen 23. Geburtstag feiert. Seine Mitspieler hätten dem Youngster anschließend gesagt, „weiterzuarbeiten, einfach weitermachen“.