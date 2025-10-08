»Unbeschreiblich«: Blümels Leidenszeit nach eineinhalb Jahren zu Ende

Für viele war es am vergangenen Samstag wohl nur eine Randnotiz. Für Jonas Blümel war es hingegen ein ganz besonderer Moment. Er war am Ziel nach einer langen und beschwerlichen Reise. Der 24-Jährige, der im Sommer 2024 zur DJK Vilzing gewechselt war, stand am 4. Oktober 2025 zum ersten Mal überhaupt in der Startelf der Schwarzgelben. Warum hat es nur so lange gedauert?

Rückblick: Im Frühjahr 2024 entschied sich Jonas Blümel für einen Wechsel von der SpVgg Hankofen-Hailing zur DJK Vilzing. Im letzten Spiel für die "Dorfbuam" - ausgerechnet das Spiel um die Bayernliga-Meisterschaft am 18. Mai 2024 beim FC Coburg - riss sich der gebürtige Radldorfer (Lkr. Straubing-Bogen) das Kreuzband. Alles auf Null. Die Spielzeit 2024/25 verpasste er wegen der schweren Knieverletzung daher komplett. Hoffnung dann in der Vorbereitung zur laufenden Saison, als er im Testspiel gegen den FC Wald/Süssenbach sein Comeback nach über einem Jahr gibt. "Da habe ich gespürt: Es ist etwas anderes, sich wieder ranzuarbeiten, und dann auf Regionalliga-Niveau Fußball zu spielen. Ich war die Belastung einfach nicht mehr gewohnt und hatte in der Folgezeit mit vielen muskulären Problemen zu kämpfen", erzählt der Wirtschaftsingenieurwesen-Student, der gerade praxisbegleitend bei BMW seine Bachelorarbeit schreibt.





Es sollte weitere drei Monate dauern, bis es endlich auch in einem Pflichtspiel klappt. Bei der 0:2-Niederlage in Eichstätt Ende September war es dann soweit: Erster Kurzeinsatz in der Regionalliga für die Vilzinger. Und nun am vergangenen Wochenende die vorläufige Krönung der ganzen Schinderei: Coach Thorsten Kirschbaum schenkte ihm das Vertrauen und ließ in gegen Bayreuth von Anfang an ran. "Es war schon ein wenig überraschend für mich, dass ich nach dem ersten Kurzeinsatz dann gleich in der Startelf stand. Ein unbeschreibliches Gefühl. Schön auch zu sehen, dass sich alle Teamkollegen für mich gefreut haben. Sie sind alle zu mir gekommen und haben mir gratuliert", berichtet Blümel.



Und Cheftrainer Thorsten Kirschbaum dürfte es sicher nicht bereut haben, den Außenverteidiger von Anfang an gebracht zu haben. Zunächst rettete Blümel auf der Linie, dann war er am 1:0 maßgeblich beteiligt - wenn auch nicht entscheidend, wie zunächst angenommen: "Ich war an dem Eckball nur minimal dran, ich würde also schon auch eher sagen, dass es ein Eigentor war", schmunzelt der Niederbayer. Doch das war ihm an dem Tag eigentlich gar nicht so wichtig: "Es ist einfach nur toll, wieder mittendrin auf dem Platz zu stehen, als immer nur von außen zusehen zu müssen." Die lange Pause hat freilich auch ihn nicht nur einmal zweifeln lassen. "Das macht natürlich was mit dir. Blut, Schweiß und Tränen - ich glaube der Ausspruch fasst es recht gut zusammen. So eine Phase brauche ich nicht noch einmal. Gesundheit ist das höchste Gut, das weiß ich jetzt noch viel mehr zu schätzen."





Abschließend ist Jonas Blümel eine Sache noch ganz wichtig zu erwähnen: "Ohne meine Mitspieler oder die Rückendeckung des Vereins wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Sie haben mich in der schweren Zeit stets unterstützt, aufgemuntert, an die Hand genommen und gepusht. Dafür einfach ein riesengroßes Dankeschön."