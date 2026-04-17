Unberechenbares Rehburg als Prüfstein

Ein Favorit mit Druck, ein Außenseiter mit Selbstvertrauen – und ein Spiel, das sich kaum vorhersagen lässt.
Wenn der RSV Rehburg am Sonnabend den Tabellenführer SC Twistringen empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die trotz klarer Tabellenkonstellation eine offene Partie erwarten lassen. Twistringen reist als Spitzenreiter (57 Punkte) an, Rehburg rangiert mit 28 Zählern auf Platz zehn.
Beim Gastgeber ist die Richtung nach dem 2:1-Erfolg gegen den VfL Bückeburg vorgegeben. Trainer Mike Friedrichformuliert den Anspruch knapp und klar: „Wir wollen an die Leistung von Bückeburg anknüpfen und wollen das Ergebnis positiv für uns gestalten.“
Dass dies gegen den Tabellenführer gelingen kann, hält auch die Gegenseite für möglich. Twistringens Trainer Timo Rathkamp warnt ausdrücklich vor der Unberechenbarkeit des Gegners: „Am Samstag geht es nach Rehburg – das ist immer ein super schwieriges Spiel, obwohl ich sehr gerne dort bin. Rehburg hat eine schöne Anlage, ist ein gut geführter Verein und vor allem eine Mannschaft, die offensiv Fußball spielen will und sich nicht nur hinten reinstellt, wie es viele andere Bezirksligisten tun.“
Die Tabelle allein sei daher kein verlässlicher Maßstab. „Wenn man auf die Tabelle schaut, wirkt das vielleicht anders, aber für mich ist das ein 50:50-Spiel. Gegen Rehburg kannst du 6:0 gewinnen, aber auch 5:3 verlieren. Das ist eine extrem unberechenbare Mannschaft“, sagte Rathkamp. Gerade in Bestbesetzung sieht er beim Gegner große Qualität: „Wenn sie komplett sind, haben sie einen richtig starken Kader. Davor habe ich großen Respekt.“
Gleichzeitig steht auch der Spitzenreiter selbst unter Zugzwang. Nach dem 1:1 gegen den SV Germania Helstorf und zuvor einem weiteren Remis soll wieder ein Sieg her. „Wir müssen unbedingt den Turnaround schaffen, nach zwei Unentschieden in Folge brauchen wir wieder einen Sieg. Ein gewisser Druck ist da, aber Rehburg steht ebenfalls unter Druck im Abstiegskampf.“
Personell sieht sich Twistringen gut aufgestellt, entscheidend dürfte jedoch die Effizienz werden: „Entscheidend wird sein, dass wir unsere Torchancen endlich konsequent nutzen.“ Rathkamp formuliert die Bedingungen für einen Auswärtserfolg klar: „Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, haben wir gute Chancen, die drei Punkte mitzunehmen – aber klar ist auch: Ohne 100 Prozent gewinnst du in Rehburg nicht.“
So deutet vieles auf ein Spiel hin, das sich der Logik der Tabelle entziehen könnte – und genau darin liegt seine besondere Spannung.