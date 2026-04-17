Unberechenbares Rehburg als Prüfstein RSV Rehburg empfängt Spitzenreiter SC Twistringen von red · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Ein Favorit mit Druck, ein Außenseiter mit Selbstvertrauen – und ein Spiel, das sich kaum vorhersagen lässt.

Wenn der RSV Rehburg am Sonnabend den Tabellenführer SC Twistringen empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die trotz klarer Tabellenkonstellation eine offene Partie erwarten lassen. Twistringen reist als Spitzenreiter (57 Punkte) an, Rehburg rangiert mit 28 Zählern auf Platz zehn. Beim Gastgeber ist die Richtung nach dem 2:1-Erfolg gegen den VfL Bückeburg vorgegeben. Trainer Mike Friedrichformuliert den Anspruch knapp und klar: „Wir wollen an die Leistung von Bückeburg anknüpfen und wollen das Ergebnis positiv für uns gestalten.“

Dass dies gegen den Tabellenführer gelingen kann, hält auch die Gegenseite für möglich. Twistringens Trainer Timo Rathkamp warnt ausdrücklich vor der Unberechenbarkeit des Gegners: „Am Samstag geht es nach Rehburg – das ist immer ein super schwieriges Spiel, obwohl ich sehr gerne dort bin. Rehburg hat eine schöne Anlage, ist ein gut geführter Verein und vor allem eine Mannschaft, die offensiv Fußball spielen will und sich nicht nur hinten reinstellt, wie es viele andere Bezirksligisten tun.“ Die Tabelle allein sei daher kein verlässlicher Maßstab. „Wenn man auf die Tabelle schaut, wirkt das vielleicht anders, aber für mich ist das ein 50:50-Spiel. Gegen Rehburg kannst du 6:0 gewinnen, aber auch 5:3 verlieren. Das ist eine extrem unberechenbare Mannschaft“, sagte Rathkamp. Gerade in Bestbesetzung sieht er beim Gegner große Qualität: „Wenn sie komplett sind, haben sie einen richtig starken Kader. Davor habe ich großen Respekt.“