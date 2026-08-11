Unberechenbar, vielfältig, variabel: SpVg Rheindörfer peilt Top-5 an Bezirksliga 1: Das Trainerduo Tillmann und Melis strebt nach Platz fünf eine Verbesserung an. von Andreas Santner · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Die SpVg Rheindörfer schnupperte in der Bezirksliga 1 lange an den obersten Rängen, ehe am Ende der fünfte Platz zu Buche stand. Obwohl das Team mit 69 Treffern statistisch nur den zehnten Platz im Offensivranking belegte, traut die Konkurrenz den Kölnern auch in der neuen Spielzeit ein Wörtchen um die vorderen Plätze zu. Trainer Sebastian Tillmann und sein 38-jähriger Co-Trainer Patrick „Paddy“ Melis leiten dabei weiterhin die Geschicke an der Seitenlinie.

Melis: "Effizienz vor dem gegnerischen Tor hat gefehlt" „Ein paar Wochen vor Ende der Saison waren wir in absoluter Schlagdistanz und nur wenige Punkte hinter der Top 3 waren“, blickt Melis auf die vergangene Saison zurück. In den entscheidenden Wochen fehlte es jedoch an mehreren Faktoren. Melis bilanziert: „Wir haben in den Spitzenspielen nicht nur mitspielen können, sondern sogar Zeichen setzen können, indem wir jedem Gegner Paroli bieten konnten, was für mein Team und die vorhandene Qualität spricht. Am Ende des Tages muss man leider sagen, dass uns in den Spielen insbesondere die Effizienz vor dem gegnerischen Tor gefehlt hat, die Kraft und vor allem die verletzungsbedingten Ausfälle haben uns leider ins Hintertürchen gebracht. Da waren uns die Mannschaften vor uns dann doch ein Stück weit voraus.“ Ohne diese Rückschläge wäre eine bessere Platzierung greifbar gewesen: „Kurz und knapp gesagt: Hätten diese Faktoren allesamt ineinandergegriffen, wäre für uns deutlich mehr drin gewesen als Tabellenplatz fünf.“ Am 19. Juli 2026 startete die Mannschaft in die Sommervorbereitung. Auf dem Programm standen neben Testspielen auch ein Blitzturnier gegen zwei Bezirksligisten und einen A-Kreisligisten. Die Resultate fielen dabei noch verhalten aus: Beim Blitzturnier gab es drei Unentschieden, aus den zwei Testspielen sprang ein Remis und eine Niederlage heraus. Melis misst den reinen Ergebnissen jedoch keine übertriebene Bedeutung bei: „Vorbereitungsspiele sind schließlich da, um zu testen, und diese will ich nicht überbewerten. Wir haben auf jeden Fall die Erkenntnis gewonnen, dass wir vieles richtig machen und oft die richtige Entscheidung treffen.“

"Wir haben Dinge erkannt, die wir im Kollektiv besser machen müssen." Gleichzeitig habe das Trainerteam Schwachstellen ausgemacht. Melis führt aus: „Wir haben Dinge erkannt, die wir im Kollektiv besser machen müssen. Wir wissen aber auch und haben es im Trainerteam analysiert, dass wir die eine oder andere Stellschraube haben, an der wir drehen müssen und auch werden, um uns zu verbessern, um als Team noch näher zusammenzurücken und vor allem unberechenbarer zu sein.“ Dafür wolle man die verbleibenden Wochen voll fokussiert nutzen. Mit dem Trainingsfleiß und der Steuerung zeigt sich der Staff zufrieden: „Insgesamt sind wir mit den Trainingseinheiten, die bisher intensiv waren, und dem Einsatz der Spieler zufrieden, auch die Trainingsbeteiligung ist gut. In den Einheiten achten wir bewusst auf die Belastungssteuerung der Spieler, um diese nicht zu übersäuern und somit Verletzungen zu vermeiden.“ Auch personell hat sich das Gesicht der Mannschaft verändert. Das Trainergespann freut sich über Verstärkungen aus verschiedenen Kategorien. „Es sind gestandene Spieler mit reichlich Erfahrung, aber auch junge Spieler mit Perspektive und Potenzial“, fasst Melis zusammen. Der Kader zeichne sich sowohl in der Qualität als auch in der Quantität durch eine gute Zusammenstellung aus. Ein akuter Handlungsbedarf besteht laut dem Co-Trainer nicht, wenngleich man die Augen offen halte: „Von Handlungsbedarf würde ich nicht direkt sprechen, aber wenn sich im defensiven Bereich und auf der Torwart-Position was Interessantes ergeben würde, wären wir nicht abgeneigt, uns das anzuhören.“