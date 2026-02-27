Unbekümmerte Schleider fordern Spitzenreiter Tarforst heraus

Schleids Trainer Taner Weins sieht seine Mannschafft in einer psychologisch günstigen Ausgangsposition. – Foto: Alfred Mehles

Geht es nach dem Sportlichen Leiter der Saartaler, Philip Kramp, soll der positive Trend, den das Team von Peter Schuh nach zuletzt vier Siegen zeigte, auch gegen den Rangzweiten fortgesetzt werden: „Wir möchten Schweich vor allem offensiv fordern und unser schnelles Umkehrspiel erfolgreich umsetzen.“ Trainer Schuh kann wieder auf Lucas Jakob (Schambeinentzündung) und Felix Guckeisen (fehlte oft studienbedingt) zurückgreifen, muss jedoch auf Max Jakobs (Oberschenkelprobleme) und Nico Ockfen (Knie, Fußgelenk) verzichten. Für Mosella-Coach Thomas Schleimer geht es darum, „an die beiden jüngsten Siege mit 11:0-Toren anzuknüpfen. Auf das schnelle Umschaltspiel von Saartal müssen wir aufpassen. Da gilt es, von Beginn an konzentriert zu Werke zu gehen.“ Adrian Ossen (Urlaub) und Neuzugang Daniel Kurz (krank) müssen auf Schweicher Seite passen.

Der Primus aus dem Höhenstadtteil möchte seine starke Serie mit 14 Siegen und einem Remis weiter ausbauen. Trainer Patrick Zöllner fordert „Geduld, klare Lösungen und Zielstrebigkeit im Offensivspiel. Wir möchten die Initiative übernehmen. Uns erwartet ein unangenehmer sowie sehr kompakt und diszipliniert verteidigender Gegner“. Neil Müller-Adams, Nico Neumann und Moritz Hannappel fallen verletzt aus, Christoph Nickl und Elias Heitkötter sind im Aufbautraining und noch keine Kader-Optionen. „Tarforst dominiert die Liga klar. Wir sind Underdog und haben nichts zu verlieren“, sagt Schleids Coach Taner Weins. Mit dem Spielertrainer selbst, Tim Hartmann, Luca Eichner, Nils Scholtes, Gianluca Bohr (alle verletzt), Robin Braun (berufsbedingt) sowie Bagok Akpinar und Fabian Breuer (Trainingsrückstand) fallen wichtige Akteure aus.

SV Lüxem – SG Franzenheim (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasen Am Bürgerwehr, Wittlich)

Nach zuletzt sechs Partien ohne Sieg möchte der SV Lüxem unbedingt wieder gewinnen. „Nahziel ist, gegen die direkten Konkurrenten möglichst dreifach zu punkten. Das 2:5 aus dem Hinspiel zu korrigieren und mit einem Sieg den Abstand auf die gefährdete Zone zu vergrößern, sollte die Prämisse sein. Der Fokus liegt auf Lucas Jungandreas sowie den extrem gefährlichen Standards von Franzenheim“, lässt Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt durchblicken. Nils Valerius, Tino Wittkowsky, Lukas Valerius, Leon Gilz, Finn Hermann, Janos Justen, Nick Stülb (alle langzeitverletzt), Tillmann Meeth (gesperrt), Jonas Adams (Arbeit) und Yazan Douba (Aufbau) fallen aus.

„Lüxem spielt einen gepflegten Fußball und kommt mit viel Tempo über die Außen. Sie besitzen sehr viel individuelle Qualität im Offensivbereich. Das erfordert eine intensive Arbeit gegen den Ball“, weiß SG-Trainer Thomas Werhan. Verletzungsbedingt fallen Kevin Greilich, Luca Franzen, Timo Neumann, Dominik Annen und Tim Müller aus. Nach Verletzungen wieder genesen sind Benny Schettgen, Mike Mokelke und Paul Bladt.

SG Ruwertal/Gutweiler – SG Geisfeld (So., 14.45 Uhr, Kunstrasen Waldrach)

Gegen das Schlusslicht aus dem Hochwald fordert Ruwertals Coach Bastian Jung: „Wir sind nach dem knappen 1:0 im Hinspiel gewarnt. Es wird kein Selbstläufer. Bringen wir die Grundtugenden wie Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft auf den Platz, sollten wir die Punkte gegen einen robusten Gegner aber in Waldrach behalten.“ André Thielen (Schambeinentzündung) muss passen. Aufgrund von leichten Blessuren sind die Einsätze von Marc Picko, Joshua Bonn und Jeremy Kaiser fraglich. Geisfelds Trainer Björn Probst schätzt die Lage vor dem ersten Spiel nach der Winterpause so ein: „Ruwertal ist eine gute Mannschaft, gespickt mit sehr guten Einzelspielern. Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen und den ersten Sieg einfahren.“ Luiz Cronauer (berufsbedingt), Luca Herrloch, Moritz Michels und André Lochen (angeschlagen) fallen bei den Vereinigten aus Geisfeld und Raschei aus.

SG Wiesbaum – SV Mehring (So., 14.45 Uhr, Kunstrasen Hillesheim)

Im Aufsteigerduell möchten die Vulkaneifeler ihre gute Ausgangsposition festigen. „Wir wissen um die offensiven Qualitäten von Mehring. Mit Intensität und Zweikampfstärke sowie Mentalität möchten wir einen guten Start hinlegen“, meint SG-Spielertrainer Marco Michels. Bis auf Tim Blech (Erkältung) und Leon Bauer (Schambeinentzündung) ist das Team komplett. „Wiesbaum ist eine defensivstarke Mannschaft, die über Lukas Duvivier und Marco Michels ein gefährliches Umschaltspiel pflegt. Das wird eine brutal schwere Aufgabe. Mit einem Unentschieden wären wir schon zufrieden“, unterstreicht Mehrings Spielertrainer Simon Monzel. Mit Carsten Cordier, Dennis Linster, Jonas Klein, Mika Weich, Alex Dietz, Leandro Angelico und Rolland Weiszenbacher fehlen gleich sieben Akteure verletzungsbedingt.

SV Tawern – SG Ellscheid (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasen Tawern)

Der Rangvierte aus Tawern möchte seine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen ausbauen. „Ellscheid ist eine kampfstarke, sehr junge und dynamische Mannschaft. Sie haben sehr gute Individualisten und agieren mit viel Physis im Zentrum. Nach einer sehr intensiven Vorbereitung möchten wir mit viel Selbstbewusstsein auftreten und den Dreier ziehen“, sagt Tawerns Trainer Benny Leis. Louis Linden fällt aufgrund einer Sprunggelenkverletzung aus. Fraglich sind Pascal Hurth (Aufbautraining) und Fabian Weber (Oberschenkelzerrung). „Tawern ist äußerst heimstark und ein Gegner, gegen den wir in der Vergangenheit oft sehr schlecht ausgesehen haben. Stand jetzt würde ich einen Punktgewinn direkt unterschreiben“, weiß Ellscheids Spielertrainer Markus Boos um die Schwere der Aufgabe. Anton Minninger fällt aufgrund eines Kreuzband- und Meniskusrisses für das komplette Kalenderjahr aus. Fraglich sind Christopher Häb (Grippe) und Emilio Schüller, der erst am Freitag aus dem Urlaub zurückerwartet wird.

SV Sirzenich – SV Niederemmel (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasen Udelfangen)

Der Überraschungsdritte trifft auf den abstiegsbedrohten Aufsteiger von der Mosel. „Der Gegner ist giftig. Speziell Benedikt Vogedes ist sehr erfahren und unangenehm zu verteidigen. Drei unserer elf Gegentore haben wir gegen Niederemmel kassiert“, warnt Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer nach dem 3:3-Remis im Hinspiel. Aufgrund leichter Blessuren stehen Luca Clemens, Moritz Stemper und Ben Schneider nicht zur Verfügung. „Wir stellen uns auf einen offensivstarken und spielfreudigen Gegner ein. Wenn wir unsere Defensive stabil halten und durch Umschaltmomente mehr Torchancen kreieren, müssen wir dort nicht verlieren“, meint SV-Mosella-Coach Sascha Kohr. Christoph Beyer (Fußmuskel), Julian Mattheus (Knochenmarködem im Sprunggelenk) und Marcel Koster (Bänderriss) müssen passen. Florian Philipps, Mark Sonnek und Manuel Leitzgen sind nach Verletzungen wieder an Bord.

SG Zewen – FSV Salmrohr (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasen Trier-Zewen)

Gegen das klar favorisierte Salmrohr möchte die abstiegsbedrohte SG von Mosel und Sauer Zählbares mitnehmen. „Wir wissen um Salmrohrs Stärken in der Offensive und ihre guten Ergebnisse in den Testspielen. Dennoch haben wir nach der 0:9-Schmach gegen Schweich vor der Pause noch was gutzumachen und möchten die guten Leistungen aus der Vorbereitung mit ins Spiel transportieren. Wichtig ist, aus einer kompakten Abwehr heraus zu spielen und mutig nach vorn zu agieren“, hofft Zewens Coach Stefan Castello auf einen kämpferisch starken Auftritt. Simon Blasius fällt nach einem erlittenen Mittelfußbruch bis Saisonende aus. Aus privaten Gründen steht Sahel Djedda vorerst nicht zur Verfügung. Marvin Kugel (Bänderverletzung) ist fraglich. Salmrohr möchte an die starken Testspielergebnisse anknüpfen. „Wir wollen unsere offensiven Stärken ausnutzen und von der ersten Minute an Vollgas geben“, möchte Salmrohrs Coach Rudi Thömmes nichts anbrennen lassen. Während Kapitän Lucas Abend wieder einsatzfähig ist, sind Noah Wrusch, Linus Roth und Jan Brandscheid aufgrund grippaler Infekte fraglich.

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – SG Mörschbach (Sa., 19.45 Uhr, Kunstrasen Leudersdorf)

Im Duell zweier Tabellennachbarn aus dem Mittelfeld könnte der TuS Ahbach bei einem Sieg den Kontrahenten aus dem Hunsrück überholen. Im Hinspiel glich Marius Haas die wenige Minuten zuvor erzielte Mörschbacher Führung in der 88. Minute zum 2:2-Endstand noch aus. „Das Heimspiel ist nach einer durchwachsenen Vorbereitung, die mit einem 2:1 gegen unseren alten Kontrahenten aus Wiesbaum positiv zu Ende ging, eine erste Standortbestimmung. Wir brauchen noch 16 Punkte. Da wollen wir am Samstag damit anfangen. Es zählt nur der Klassenverbleib“, hat Ahbachs Coach Roger Stoffels die Sinne geschärft. Nils Müller, Christoph Schmitz und Philipp Etteldorf sind mit Verletzungen weiterhin außen vor. Paul Krämer weilt auf einer Australienreise. Manuel Hermes ist nach studienbedingtem Fehlen zurück.