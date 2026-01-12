Unbekannte haben den Sportplatz des SV Grafenhausen verwüstet

Tiefe Gräben haben Unbekannte mit ihrem Auto im Rasen des Sportplatzes des SV Grafenhausen am Sonntagmorgen hinterlassen. Die Polizei Ettenheim bittet um Hinweise.

Beim SV Grafenhausen war am Sonntag und Montag nur Kopfschütteln angesagt. Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen den Sportplatz des Vereins verwüstet. "Die Täter haben vor 7 Uhr zugeschlagen", vermutet der Verein. Zu dieser Zeit wurde die Verwüstung festgestellt. Durch die Videokamera kann diese zeitlich eingegrenzt werden.

Tiefe Gräben sind durch die U-Turns im Rasen hinterlassen worden. Zum finanziellen Schaden möchte sich der Verein noch nicht äußern. So viel sei sicher: Es wird teuer. Im Vorstand des Vereins herrscht großes Entsetzen über die mutwillige Zerstörung.