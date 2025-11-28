Unbefugte Fahrt im Stadion sorgt für Rasenschäden

Im Zusammenhang mit einer externen Veranstaltung im Stadion des Zweitligisten Eintracht Braunschweig ist es in der vergangenen Woche zu einem Vorfall gekommen, der eine sichtbare Fahrspur auf der Rasenfläche verursacht hat. Eintracht Braunschweig war weder Ausrichter noch Veranstalter dieser Feier.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Eindringlinge ein abgestelltes Golfcart, das Eintracht Braunschweig seit vielen Jahren zur Unterstützung des Trainingsbetriebs nutzt. Mit dem Fahrzeug drehten die Personen mehrere Runden über die Tartanbahn und über den Rasen. Da der Untergrund aufgrund der winterlichen Temperaturen besonders empfindlich war, hinterließ die Fahrt eine gut erkennbare Spur auf der Spielfläche.

Das Greenkeeping-Team der Eintracht stellte die Beschädigung am folgenden Morgen fest und leitete sofortige Pflegemaßnahmen ein. Ein externer Spezialist wurde hinzugezogen, dennoch wird die Fahrspur beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern sichtbar bleiben. Die Braunschweiger Veranstaltungsstätten GmbH prüft strafrechtliche Schritte gegen die Verursacher.