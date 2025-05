Unbefriedigendes Unentschieden zwischen Eurasburg und Waldram: „Nutzt uns gar nichts“

Eurasburg/Waldram – Unter normalen Umständen wären die zwei Kontrahenten mit einem Unentschieden im Derby wohl zufrieden gewesen. Aber der SV Eurasburg -Beuerberg wollte sich mit einem Sieg endgültig in die Abstiegsrelegation retten, die DJK Waldram mit drei Punkte die Chance wahren, die Relegation zu vermeiden. Entsprechend frustriert reagierten beide Trainer, als der Unparteiische die Partie beim Stand von 2:2 beendete. „Jetzt haben wir nächste Woche gegen Kreuth ein Endspiel“, ärgerte sich Eurasburgs Felix Jung. „Der eine Punkt nutzt uns gar nichts, die Situation ist die gleiche wie vor dem Spiel.“ Auf der Gegenseite war Ralf Knobloch klar: „Jetzt können wir uns auf die Relegation konzentrieren. Für das Selbstbewusstsein ist so ein Spiel wie heute natürlich Sch…e.“ Schließlich hatte sein Team zwei Mal geführt, und sich durch individuelle Fehler um den möglichen Lohn gebracht.

45 Minuten lang hatte die Partie fast so etwas wie Freundschaftsspielcharakter. Auf beiden Seiten gab es nur halbscharige Gelegenheiten. Zunächst prüfte Waldrams Kevin Ryan kurz nach Spielbeginn, ob SV-Torhüter Stefan Klostermair schon auf Betriebstemperatur war; im Gegenzug war Keeper Michael Arndt bei einem Freistoß auf dem Posten. Nach einer knappen halben Stunde mahnte Ralf Knobloch an: „Das ist viel zu wenig von uns.“ Unterstützung erhielt er von seinem Kapitän Lukas Faganello, der an seine Mitspieler appellierte: „Aufwachen, bitte!“.

Nur wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit gingen die Gäste in Führung: Faganello drückte den Ball nach einer Ecke ins Tor. Die Freude währte nur kurz: In der 52. Minute schaltete Lukas Bergmoser bei einem Missverständnis zwischen DJK-Keeper Arndt und Innenverteidiger Matthias Stingl am schnellsten und schob den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Eine Viertelstunde vor Schluss schien das Pendel erneut zur Waldramer Seite auszuschlagen. Nach Foul an Louis Gogolin trat Faganello den Ball von der linken Strafraumseite zur neuerlichen Waldramer Führung ins lange Eck. Auch in diesem Fall wurde die Freude schon bald darauf gedämpft, als dem Waldramer Torhüter der Ball bei einem flach getretenen Freistoß von Michael Kerschbaumer auf dem nassen Rasen durchrutschte – 2:2 (82.).

Eurasburg trauert verpasstem Sieg hinterher

„Sehr ärgerlich und völlig unnötig“, fand das Ralf Knobloch nach Spielende. „Mit zwei saudummen Fehlern machen wir uns das Spiel kaputt“, schimpfte der DJK-Coach. Sein Gegenüber verstand derweil die Fußballwelt nicht mehr. „In der ersten Halbzeit haben wir mehr Chancen, machen aber keine Tore. In der zweiten Halbzeit haben wir keine Chancen mehr, machen aber zwei Tore“, grübelte Felix Jung und stellte enttäuscht fest: „Heute wäre es leicht gewesen zu gewinnen.“