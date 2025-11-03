Unbefriedigende Heimbilanz nach 2:2 gegen Rüti

Auch im letzten Heimspiel vor der Winterpause reichte es für Volketswil nur zu einem enttäuschenden 2:2 (1:1), der erneute Punkteverlust reihte sich nahtlos an die Spiele gegen Hinwil und Maur, alle Mannschaften aus dem Tabellenkeller, an und trotz Favoritenrolle unnötig Punkte liegen gelassen zu haben.

Volketswil ist auch im Moment nicht gerade von Glück gesegnet, man beginnt die Spiele dominant und mit dem nötigen Einsatzwillen und fängt sich nach dem ersten gelungenen Angriff der Gastmannschaft wie aus dem Nichts ein Gegentor ein.

Nach Spielende konnte man zumindest eine positive Nachricht aufgrund der hohen Auswärtsniederlage von Tabellenführer Zollikon in Wetzikon in Empfang nehmen, der Rückstand auf Zollikon verringerte sich dadurch vor dem letzten Spiel kommenden Sonntag in Pfäffikon auf 6 Punkte.

Auch gegen Rüti startete Volketswil aktiv, war sichtlich bemüht, einen sicheren Heimsieg zu landen und trotzdem reichte es wieder nicht.

SPIELVERLAUF

Volketswil bestimmte während der gesamten Spielzeit das Geschehen, zeigte Einsatzwillen und Spielfreude, einzig fehlte die letzte Entschlossenheit für den Torabschluss im Strafraum.

Auch einige Fehlpässe und falsche Entscheidungen vor dem finalen Pass verhinderten einen vollen Erfolg.

Volketswil startete entschlossen ,dennoch glückte Rüti mit seinem ersten vernünftigen Angriff die 1:0 Führung durch Max Curschmann in der 14. Minute.

Danach musste Volketswil wieder einmal unnötig einem Rückstand nachlaufen, wenigstens kurz vor dem Pausenpfiff wurden die Bemühungen durch ein Kopfballtor von Adrian Pergolis nach einem Eckball in der 44.Minute belohnt.

Die Einwechslung Volketswils talentierter Junioren führte zur zwischenzeitlichen Führung mit Beteiligung von Maznikolli sowie dem Treffer von Rejan Haxhiu in der 67. Minute.

Der schnelle Ausgleichstreffer Rütis war ebenso unnötig wie der Führungstreffer der Gäste.

Den gesamten Spielverlauf entsprechend hätte sich Volketswil mehr verdient, momentan in den Heimspielen steht das auch nötige Glück nicht auf Volketswils Seite.