Unbedingter Wille sorgt für 2:1 Erfolg gegen Passau

Nach zwei kräftezehrenden Partien gegen Gilching und Obereichstätt war am heutigen Sonntagnachmittag im dritten Spiel in lediglich acht Tagen der 1. FC Passau zu Gast. Bereits vor dem Match war klar, dass ein Dreier heute nicht nur spielerisch zu holen sein wird. Auch die schweren Beine und die fehlende Frische nach den sehr intensiven, vorangegangenen Partien mussten überwunden werden.

Die Passauerinnen haben ihrerseits bereits in der gesamten Saison damit zu kämpfen, vom Verletzungspech verfolgt zu sein. Direkt beim Aufwärmen, verletzte sich auch noch die etatmäßige Torhüterin. Dennoch befanden sich beide Teams vor dem Spieltag in direkter Tabellennachbarschaft, nämlich dem zweiten und dritten Platz.

Bei tiefstehender Herbstsonne und etwas drückenden Temperaturen wurde das Spiel um 14:00 Uhr vor 120 Zuschauern von Referee Maik Kreye angepfiffen.

Beide Teams spielten eine durchaus ansehnliche erste Hälfte, die in Hinblick auf die spielerische Qualität aber längst nicht an die letzten Begegnungen heranreichen konnte. Auf Regensburger Seite waren die physischen und mentalen Akkus sichtbar leer, was dazu führte, nicht das gewohnte Forechecking bis in die letzte Konsequenz spielen zu können. Die Passauerinnen wirkten deutlich frischer, konnten sich im letzten Drittel aber auch nicht zwingend durchsetzen.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich dieses Bild anfangs kaum. Die SC Mädels versuchten etwas höher anzulaufen und trotz schwerer Beine schneller zu verschieben. Der 1. FC Passau blieb bei seinem Spiel, die Offensivkräfte in die Tiefe zu schicken. Auch der eine oder andere Schuss aus der Distanz war auf beiden Seiten zu sehen.

Mehr Schwung in die Partie kam mit dem Treffer „aus dem Nichts“ zum 0:1 für Passau durch Franziska Philipp in der 69. Spielminute. In dieser Aktion, die durchaus mit Foulspiel abgepfiffen hätte werden können, bekam die Regensburger Keeperin Pauline Weiß den Arm so stark gegen den Kopf, dass sie kurz darauf mit Schmerzen und Schwindelgefühl ausgewechselt werden musste. Innenverteidigerin Maja Vaupel streifte sich das Torwarttrikot des SC über.

Der unerwartete Rückstand bewirkte bei den Sportclub Frauen eine positive Reaktion: der Wille, das Spiel zu drehen und die letzten Erfolge fortzuführen, war zurück im Team. Auch setzte er Energiereserven frei und die SC Mädels spielten in den letzten 15 Minuten aggressiv, mit viel Zug nach vorne und kamen auch zunehmend besser in die Zweikämpfe.