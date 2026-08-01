"Unbedingter Siegeswille und ein gemeinsames Ziel zeichnet uns aus"

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Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Tom Buschke über die klaren Ambitionen des SV Falkensee-Finkenkrug in der Landesliga Nord. Nach zuletzt zwei Vizemeisterschaften peilt die Mannschaft nun entschlossen den Aufstieg an, gestützt auf ein eingespieltes Team und aufschlussreiche Testspiele.

Letztes Jahr in der Saison 2025/26 musste sich der SV Falkensee-Finkenkrug nur mit fünf Punkten hinter Viktoria Potsdam einreihen, die schon fast als unaufhaltsam galten. Auch in der Saison 2024/25 wurde man Vizemeister und verpasste sieben Zähler hinter Stahl Brandenburg den Titel. Das Saisonziel für die kommende Spielzeit lautet daher unmissverständlich: „Aufstieg“, sagt Tom Buschke gegenüber FuPa.

Als ärgste Konkurrenten um die Meisterschaft nennt er konkret Zepernick, Eberswalde, Schwedt und Bernau, wobei er präzisiert: „Wenn ich einen nennen müsste, dann Zepernick.“

Der Übungsleiter erklärt die Ambitionen genauer: „Ich weiß nicht, ob wir Favorit sind. Wir haben für uns die Zielstellung Aufstieg gegeben, denn wenn man die letzten beiden Saisons Zweiter wurde, wäre alles andere ja eine Verschlechterung. Von daher wollen wir aufsteigen.“ Die Konkurrenz ordnet er dabei ebenbürtig ein: „Wir sind uns aber schon bewusst, dass wir nicht die einzigen sind, die aufsteigen wollen, und dass da harte Konkurrenz mitspielt.“

Eingespieltes Team ohne Abgänge

Für den Erfolg vertraut der Coach auf personelle Konstanz. „Für uns spricht, dass wir jetzt seit drei Jahren mit der fast gleichen Mannschaft spielen, dass wir eingespielt sind, dass die Jungs hungrig sind. Und dass wir ein gemeinsames Ziel haben“, betont Buschke.

Auch Abgänge wird es laut ihm keine geben, und die Transferplanung ist bereits abgeschlossen: „Es wird keine weiteren Neuzugänge geben. Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden.“ Lediglich zwei Spieler verstärken das Team: Torwart Kevin Konrad (32 Jahre), der vom SV Blau-Gelb Falkensee kam, und Thorben Ebel aus der eigenen A-Jugend. Ebel lief in der vergangenen Saison in der A-Junioren Brandenburgliga für den SV Falkensee auf.

Während Thorben Ebel derzeit verletzungsbedingt ausfällt, passt Kevin Konrad laut Buschke „sportlich und menschlich sehr gut in die Mannschaft“. Zu den Kernkompetenzen der Truppe fügt er an: „Eine unserer Stärken ist die mannschaftliche Geschlossenheit, defensive Stabilität und eine durchschlagskräftige Offensive. Unbedingter Siegeswille und ein gemeinsames Ziel zeichnen uns aus.“

Erkenntnisse aus der Sommervorbereitung

Die aktuelle Formkurve zeigt nach oben. „Die Vorbereitung läuft gut. Die Jungs ziehen sehr gut mit in den Trainingseinheiten. Das erste Spiel hat defensiv, Stand jetzt, ein, zwei Schwächen aufgezeigt. Das zweite Spiel war schon verbessert. Insgesamt eine ordentliche Vorbereitung bis jetzt“, resümiert der Coach.

Die bisherigen Ergebnisse der Sommervorbereitung brachten eine 6:2-Niederlage gegen den Frohnauer SC aus der Berlin-Liga sowie einen 1:0-Sieg gegen den Ludwigsfelder FC aus der Brandenburgliga. Buschke ordnet diese Resultate unaufgeregt ein: „Ich ordne die Testspielergebnisse nicht an oberster Priorität. Testspiele sind auch dazu da, um zu testen. Wichtig ist, dass wir Lösungen finden nach vorne hin und wenn es defensiv nicht läuft, dass wir da ebenfalls Lösungen finden, dass es besser läuft.“

Der Rückstand im ersten Spiel war dabei aufschlussreich: „Es war dann auch mal gut, gegen Frohnau Halbzeit 4:0 zurückzuliegen, da hat man klare Schwachstellen erkannt. Die zweite Halbzeit hat uns gezeigt, dass wir mithalten können und was es braucht, um überhaupt erst mal mithalten zu können.“ Beim zweiten Test gegen Ludwigsfelde habe das Team es dann „über 90 Minuten ordentlich gemacht", sei kompakt aufgetreten, habe sich Chancen erarbeitet und "defensiv stand die Null.“

Besondere Herausforderung gegen Influencer-Club

Bis zum Pflichtspielstart, der in einem Pokalspiel gegen den SV Blau-Gelb Falkensee gipfelt, stehen noch vier offizielle Testspiele an.

Darunter ein Heimspiel gegen den Oranienburger FC Eintracht (Brandenburgliga) und ein echtes Highlight am 8. August. Denn es kommt zum Heimspiel gegen Delay Sports, den Influencerclub aus Berlin, die mittlerweile nach vier Meisterschaften in der Landesliga Berlin angekommen sind.

Dieses Spiel wird einige Zuschauer anlocken und auch sportlich eine neue Herausforderung bieten. „Wir haben noch vier Testspiele mit guten Gegnern, wo wir weiter gucken, wo unsere Stärken und unsere Schwächen sind. Wir wollen uns weiter einspielen und uns weiter verbessern“, gibt Buschke die Marschroute vor. Er weiß um die Attraktivität des kommenden Gegners: „Highlight ist für viele Jüngere wahrscheinlich das Spiel gegen Delay Sports, weil dann noch mal ein paar mehr Zuschauer kommen werden.“

Fokus auf den Ligaauftakt

Trotz aller Vorfreude auf die Testspiele liegt das Hauptaugenmerk klar auf dem Start der Punktspiele. Gefragt nach den Erwartungen für das erste Saisonspiel, zeigt sich der Trainer kampfbereit: „Es erwartet uns ein schwerer, harter Auftakt. Ich erwarte, dass die Gegner sich nicht verstecken werden und voll auf Sieg spielen.“

Um diese Erwartungen zu erfüllen und die ehrgeizigen Ziele gleich zu Beginn mit Leben zu füllen, gibt es für die Mannschaft nur ein Credo: „Wir wollen den Fokus auf uns selbst legen und vertrauen auf unsere eigenen Stärken.“