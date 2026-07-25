Spielertrainer Maximilian Hintermaier fordert Punkte und ist nach einem Jahr Pause wegen Kreuzbandrisses wieder einsatzbereit. Beim Saisonauftakt in Zorneding fehlen vier Spieler.

Ohne große Veränderungen im Kader startet der FC Langengeisling an diesem Sonntag um 16.30 Uhr in die neue Saison. Die Mannschaft von Spielertrainer Maximilian Hintermaier ist nach der Umgruppierung in die Ost-Gruppe beim TSV Zorneding zu Gast und will gleich zum Start eine Duftmarke setzen.

„Wir freuen uns natürlich riesig, dass es wieder losgeht. Den Gegner können wir schwer einschätzen, aber wir wollen unbedingt erfolgreich starten“, so Hintermaier, der nach einem Jahr Pause wegen eines Kreuzbandrisses selbst wieder einsatzbereit ist und scherzt: „Mal schauen, wie viele Minuten mir der Trainer schon wieder zutraut.“

Nach der Zittersaison mit der brutalen Aufholjagd im Frühjahr wollen die Geislinger in der nächsten Spielzeit zwar keine ruhige Kugel schieben, aber eben eine weniger aufregende Saison spielen: „Nach einem Jahr in der Nord-Gruppe ist die Liga jetzt wieder ein bisserl Neuland, aber wir sind froh, dass wir wieder im Osten sind.“ Getestet haben die Geislinger auch schon gegen einen künftigen Rivalen, als die Einteilung noch nicht feststand: Und zwar gegen den TSV Peterskirchen, den Hintermaier als Mannschaft in Erinnerung hatte, die nur tief steht und dann mit Bällen in die Spitze operiert: „Das hat jetzt ganz anders ausgesehen. Die Peterskirchner wollten den Ball und haben spielerische Lösungen gesucht. Das hat mich überrascht.“

Vor dem 1:1 gegen Peterskirchen mussten sich die Geislinger beim Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Landshut mit 0:2 geschlagen geben, danach gab es ein 4:0 gegen den FC Phönix München und bei der Generalprobe ein 4:1 gegen den FSV Harthof München. Hintermaier: „Ergebnisse und Leistungen waren okay, darauf kann man schon aufbauen.“

Unterstützt wird der Coach jetzt auf dem Platz und beim Training von Florian Schmuckermeier, der vom VfB Hallbergmoos gekommen ist: „Er bringt im Zentrum schon viel Ruhe und Ordnung rein.“ Fehlen wird beim Start Rafael Jorge, der nach seiner roten Karte letzte Saison gegen Altenerding noch zwei Spiele gesperrt ist. Lucas Seeholzer ist beruflich verhindert, Carlos Prados weilt noch in Spanien, und Kilian Stenzel muss wegen seines Lehramtsstudiums noch bis Ende August passen. Zudem sind Hannes Dornauer und Fabian Kohlmann noch angeschlagen, befinden sich aber im Aufbautraining.Tipp: 3:1 für Langengeisling.