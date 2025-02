„Unbändiger Siegeswille“ fehlt: Neuried verliert Bezirksliga-Generalprobe

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried konnten im letzten Test kein Selbstvertrauen für das erste Punktspiel 2025 am kommenden Sonntag beim FC Neuhadern sammeln. Sie verloren am Samstag zu Hause gegen die SpVgg Altenerding, die in der Bezirksliga Ost auf Platz elf rangiert, mit 1:3.

Dabei lief es zu Beginn noch gut. Simon Prangenberg traf in der zwölften Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Es sollte jedoch das einzige Erfolgserlebnis für die Grün-Weißen bleiben. Nawid Mostafa erzielte nach 35 Minuten den Ausgleich. Danach musste bei Neuried der für Fedja Huskic früh eingewechselte Mario Vrbica wieder raus. Er wurde ersetzt durch Omar Mahdi, der in der Hinrunde aus Fitnessgründen noch nicht zum Einsatz gekommen war. Mitte der zweiten Halbzeit besiegelte Altenerding durch zwei Treffer den Auswärtssieg (69., 79.). Das 1:2 fiel, als der TSV gerade wegen einer Verletzung in Unterzahl war.

Die Hausherren waren mit einem ausgedünnten Kader angetreten, unter anderen fehlte Kapitän Benedikt Nowack. So kam bei den Neuriedern nach der Pause auch nur noch Khaled Fofana für Christ Emmanuel Makangilu neu in die Partie. „Ein Sieg wäre schön gewesen, um noch mal Selbstvertrauen zu tanken. Dafür waren wir aber weder frisch genug, noch hatten wir den unbändigen Siegeswillen“, sagte TSV-Trainer Thomas Hiechinger. „Es steht eine intensive Abschlusswoche vor dem ersten Punktspiel an, in der wir uns bestmöglich auf den nächsten Rückrundengegner einstellen wollen.“