"Unbändiger Abstiegskampf": Lirich ringt Steele nieder

Steele gerät weiter in den Negativstrudel. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die DJK Arminia Lirich 1920 gewinnt das direkte Kellerduell gegen die SpVgg Steele mit 3:2 und verkürzt damit den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Matchwinner im Liricher Käfig war Dreifachtorschütze Andre Peters, der alle Treffer der Gastgeber erzielte.

Nach 21 Minuten zeigte Schiedsrichter Kevin Bischoff dann auf den Punkt. Nach einem Pressingmoment setzte Eric Salobir clever nach und holte den Strafstoß heraus. André Peters verwandelte sicher zum 1:0 (23.).

Der Stellenwert der Partie war schon vor dem Anpfiff klar. Mit einem Heimsieg konnte Lirich den Gegner aus Steele wieder mitten in den Abstiegskampf ziehen. Auf der anderen Seite hätte die SpVgg bereits den direkten Abstieg verhindern können. Entsprechend entwickelte sich von Beginn an ein intensiver Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften mit offenem Visier agierten.

Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Durch einen Elfmeter traf Fabian Handke nur vier Minuten später zum 1:1 (27.). In einer intensiven ersten Hälfte blieb die Partie offen, ehe Steele in Sekundenschlaf geriet. Durch einen haarsträubenden Ball direkt in die Füße von Peters, stellte dieser alleine vor André Bley auf 2:1 (37.). Steeles Trainer Dirk Möllensiep ärgerte sich im Nachgang über die Entstehung des Tors: "Dann sind wir wieder am Pennen. Da machen wir einen extrem groben Schnitzer, der so nicht passieren darf."

Steele gleicht aus, Peters antwortet erneut

Nach dem Seitenwechsel kam Steele besser zurück und erzielte durch Luis Richard den erneuten Ausgleich (55.).

Die Partie wurde nun zunehmend hektischer. Viele Zweikämpfe, lange Bälle und Unterbrechungen prägten das Spiel. Der X-Faktor blieb an diesem Abend aber einmal mehr Peters, der eine kurze Unstimmigkeit in der Ordnung der Gäste ausnutzte und eiskalt seinen Dreierpack schnürte (68.).

In der Schlussphase versuchte Steele noch einmal alles. Lirich verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz über die fünfminütige Nachspielzeit und brachte den enorm wichtigen Sieg ins Ziel.

Die Arminia steht damit zwar weiterhin auf einem Abstiegsplatz, hat durch den dritten Sieg in Serie aber wieder realistische Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Steele dagegen verpasst es, den direkten Abstieg vorzeitig zu verhindern und bleibt zwei Spieltage vor Schluss stark unter Druck.

Trainer Jens Szopinski zeigte sich nach dem Spiel stolz auf die Moral seiner Mannschaft: "Meine Jungs haben wieder einen unbändigen Abstiegskampf hingelegt.“ Besonders die neun Punkte aus den vergangenen drei Spielen seien "immens wichtig“ gewesen. Ein Extralob verdient sich naturgemäß Dreierpacker Peters, wenngleich Szopinski das Kollektiv hervorhebt: "André Peters ist für uns natürlich ein extrem wichtiger Spieler. Auch hier war er ein Riesenfaktor. Aber man kann auch nur so viele Tore erzielen oder so gut sein, wie die Mitspieler sind."

Der Coach blickt nun optimistisch auf die letzten beiden Spieltage: "Nach dem Sieg ist alles möglich. Wir werden auch alles in die Waagschale werfen, um das vor einigen Wochen noch Unmögliche möglich zu machen.“

Bei Steele ist die Stimmung dagegen gedrückt. Nach nur drei Punkten aus den vergangenen zehn Spielen ist die Abstiegszone im Verlauf der Rückrunde immer näher gerückt. "Das ist schwierig“, sagte Möllensiep mit Blick auf die Ausgangslage für die verbleibenden Spiele. Immerhin hat sein Team das Schicksal noch in der eigenen Hand. Sechs Punkte gegen Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr (31. Mai) und Mitkonkurrent SF Königshardt (7. Juni) wären gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt. "Wir müssen auf jeden Fall beide Spiele jetzt gewinnen und dann gucken, was dabei rauskommt.“

Trotz der Enttäuschung will der Steele-Coach die Mannschaft in der Pause wieder aufrichten: "Jetzt haben wir 14 Tage Zeit, um uns wieder aufzubauen und wieder gute Stimmung in die Mannschaft zu kriegen.“

DJK Arminia Lirich 1920 – SpVgg Steele 3:2

DJK Arminia Lirich 1920: Kay Weßling, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Mehriz Fezzani (78. Ugochukwu Akubuike), Christian Hattert, Eric Salobir (92. Leroi Donovan Ndjiago), Manuel Augenstein, Anthony Annan, Allan Zuna, Marouan Jenfi (94. Tim Danel), Andre Peters - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

SpVgg Steele: Andre Bley, Dominic Hörstgen (85. Thoma Bubullima), Leon Tüns, Enosch Kpessou (76. Christoffer Mbombo), Alexander Piwetz (46. Asiato-Shouda Sanganaza), Dominik Bongartz, Louis Smeilus, Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Luis Richard (84. Benedict Uwa Davis-West), Fabian Handke - Co-Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Kevin Bischoff - Zuschauer: 395

Tore: 1:0 Andre Peters (23. Foulelfmeter), 1:1 Fabian Handke (27. Foulelfmeter), 2:1 Andre Peters (37.), 2:2 Luis Richard (55.), 3:2 Andre Peters (68.)