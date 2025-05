Unaufhaltsame Pollinger haben nach Sieg im Topspiel beste Aufstiegschancen

Nach dem 3:1-Erfolg in der Kreisliga gegen den SV Münsing hat der SV Polling den Aufstieg in die Bezirksliga in der eigenen Hand.

Polling – Man mag es sich kaum ausmalen. Gastieren in der kommenden Saison wirklich Teams aus München, Denklingen und Bad Heilbrunn am Jakobsee? Es schaut ganz danach aus. Denn nach dem 3:1-Erfolg in der Kreisliga 1 beim SV Münsing hat der SV Polling den Aufstieg in die Bezirksliga Süd komplett in eigenen Händen. Mit einer beeindruckenden und dominanten ersten Spielhälfte schufen die Spieler aus dem Klosterdorf den Grundstein für den möglicherweise zukunftsträchtigsten Sieg der vergangenen Jahre. Im zweiten Abschnitt mussten jede Menge Fortune, mehrere Quadratzentimeter Aluminium sowie ein stets auf der Höhe befindlicher Torhüter bemüht werden. Hätte beileibe nicht immer zum Erfolg gereicht. Doch die imposante mannschaftliche Geschlossenheit überstand auch eine Reihe an Schwierigkeiten im Defensivverbund.

Trainer Max Jochner war hinterher selbst überrascht von seinem Mannen. Zutrauen tut er ihnen einiges. Aber so ein Meisterstück? Am Vortag des Spiels telefonierte der SVP-Coach mit Florian Müller, dem Abteilungsleiter des SV Ohlstadt, um ihm zu sagen, dass der SVO, ebenfalls vorn dabei, das jetzt gefälligst durchzuziehen hat. Heißt im Umkehrschluss: Er hat den Seinen den Coup am Hartlweg nicht wirklich zugetraut. Aber damit war er nicht alleine. Münsing war seit Oktober 2024 ohne Niederlage und mit Stringenz unterwegs in die Bezirksliga. Das Hinspiel hatte 1:1 geendet.