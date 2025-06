Unaufhaltsam Richtung Saisonfinale

Gestartet wurde sehr unsicher, man liess die Hinwiler ein wenig gewähren und fand irgendwie nicht den Zugriff zum Spiel. Die Gäste waren in den Zweikämpfen aggresiver, in den Angriffen entschlossener und beim Ball laufen lassen sicherer. Die grösste Chance der Hinwiler war allerdings nicht aus dem Spiel sondern, war ein direkter Eckballversuch, welcher von Genaro Graffunder an die Latte gelenkt wurde. Wie dem auch sei, dieser Versuch war der Wecker für die Gastgeber. Als hätte jemand einen Knopf gedrückt waren es auf einmal die Herrliberger, welche das Spieldiktat übernahmen, welche den Ball schnell laufen liessen und welche langsam begannen am offensiv Spiel teilzunehmen und wie man ja weiss wenn die Maschinerie läuft, dann ist sie nur schwierig zu stoppen. Der Stürmer Levin Stucki weicht auf die Linke Seite aus, wird dort in den Lauf geschickt, zieht in Richtung Strafraum, Querpass auf den aufgerückten rechten Flügel Jonas Kalambokis und dieser schlenzt das Leder direkt in die rechte entfernte Ecke zum 1:0. Keine Minute später Chipt Rubens Leopold den Ball auf Jonas Kalambokis, dieser hat wieder die ganze Bahn offen sprintet mit dem Ball Richtung Grundlinie dieses Mal passt er auf den am Penaltypunkt wartenteden Levin Stucki, dieser legt ab auf den aufgerückten James Schmid, wieder ein direkter Schlenzer dieses Mal nur noch leicht abgelenkt und die linke anstatt die rechte Ecke, 2:0.

In der Halbzeit wurden auf beiden Seiten den einen oder anderen Wechsel getätigt und in Kombination mit der unerträglichen Hitze führte dies ein wenig zu einem Tempoeinbruch des Spiel. So gibt es in den ersten 20‘ der 2. Halbzeit keine nennenswerten Aktionen auf beiden Seiten. In der 64. Minute erneut ein Eckball der Hinwiler, auf den 2. Pfosten getreten hatten die Gastgeber die Situation im ersten Moment unter Kontrolle, konnten den Ball aber nicht klären und so verkürzten die Gäste zum 2:1. Die Reaktion liess allerdings nicht lange auf sich warten, erneut ein Angriff über rechts Nico Bigler passt den Ball zu Jonas Kalambokis und hinterläuft diesen zugleich, der Verteidiger muss sich zwischen Nico Bigler und Jonas Kalambokis entscheiden und diesen kurzen Moment nutzt der Flügel aus zieht an ihm vorbei und legt auf den im Strafraum aufgerückten Nici Böckli. Dieser wurde dann von den Beinen geholt, ein sehr streng gepfiffener Penalty verwandelte im Anschluss Levin Stucki souverän in die linke untere Ecke zum 3:1 Endstand.

Der 6. Sieg in Folge war dementsprechend Tatsache, es ist momentan unglaublich diesem Team zuzuschauen, die Spielfreude, der Teamgeist einfach nur wundervoll. Am kommenden Samstag gastriert man zum letzten Saisonspiel in Uster, mit denen man aus der Hinrunde noch eine Rechnung offen hat.