Unaufhaltsam Richtung A-Klasse Der SV Gonzerath marschiert im Express-Tempo durch die Fußball-Kreisliga B 14. Nach dem jüngsten 3:2-Erfolg gegen den ärgsten Verfolger SV Strimmig ist die Meisterschaft zum Greifen nah. Die Planungen für die Kreisliga A sind bereits weit fortgeschritten. von Lutz Schinköth · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Immer weiter nach vorne: Tim Schabbach und der SV Gonzerath ist der Aufstieg kaum noch zu nehmen. – Foto: FuPa/Verein

Nach zwei Jahren in der Kreisliga B steht der SV Gonzerath unmittelbar vor der Rückkehr in die höchste Kreisklasse. Mit dem 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SV Strimmig am Sonntag bleibt die Bilanz makellos: 18 Siege aus 18 Spielen. Der angepeilte Wiederaufstieg ist damit zum Greifen nah. So lief das Spitzenspiel gegen den SV Strimmig „Obwohl wir nicht gut reingekommen sind und Strimmig auch hätte in Führung gehen können, haben wir nach 20 Minuten die Kontrolle übernommen und sehr stark gespielt. Nach einem individuellen Fehler kassierten wir den 3:2-Anschlusstreffer und mussten noch einmal zittern. 35 Minuten waren sehr gut, der Rest ein bisschen wild. Danny Schömer war brutal effektiv und hat dreimal getroffen. Jetzt wollen wir die Saison so zu Ende spielen und ungeschlagen bleiben“, sagt Trainer Tim Schabbach. Schömers 26. Saisontor zum zwischenzeitlichen 3:1 (79.) bedeutete zugleich den 100. Treffer der Hunsrücker in dieser Spielzeit.

Das sind die Erfolgsgründe Schabbach erklärt den Erfolg so: „Ich habe das Team Mitte der vergangenen Saison übernommen und die Zeit genutzt, um meine Spielidee und Philosophie zu implementieren. Wir haben qualitativ starke Neuzugänge dazugewonnen, der Teamgeist ist überragend. Gerade in den schwierigen Wintervorbereitungen im Hunsrück haben wir sehr intensiv gearbeitet. Der erste Platz ist eine tadellose Leistung, die sich die Jungs verdient haben.“ Der 29-Jährige, der zuvor unter anderem für SV Morbach II, SG Veldenz/Burgen, SG Mont Royal Kröv, den SV Gonzerath und die SG Haag spielte, hat gemeinsam mit dem Vorstand die Planungen frühzeitig vorangetrieben. „Der Verein funktioniert hervorragend. Wir haben zuletzt viele junge Leute im Vorstand dazugewonnen“, so Schabbach. Der Kader bleibt weitgehend zusammen. Lediglich Noah Herrlach wechselt zum FV Hunsrückhöhe Morbach in die Rheinlandliga.