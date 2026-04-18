Unaufhaltsam Richtung A-Klasse

Nach zwei Jahren in der Kreisliga B steht der SV Gonzerath unmittelbar vor der Rückkehr in die höchste Kreisklasse. Mit dem 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SV Strimmig am Sonntag bleibt die Bilanz makellos: 18 Siege aus 18 Spielen. Der angepeilte Wiederaufstieg ist damit zum Greifen nah.
„Obwohl wir nicht gut reingekommen sind und Strimmig auch hätte in Führung gehen können, haben wir nach 20 Minuten die Kontrolle übernommen und sehr stark gespielt. Nach einem individuellen Fehler kassierten wir den 3:2-Anschlusstreffer und mussten noch einmal zittern. 35 Minuten waren sehr gut, der Rest ein bisschen wild. Danny Schömer war brutal effektiv und hat dreimal getroffen. Jetzt wollen wir die Saison so zu Ende spielen und ungeschlagen bleiben“, sagt Trainer Tim Schabbach. Schömers 26. Saisontor zum zwischenzeitlichen 3:1 (79.) bedeutete zugleich den 100. Treffer der Hunsrücker in dieser Spielzeit.
Schabbach erklärt den Erfolg so: „Ich habe das Team Mitte der vergangenen Saison übernommen und die Zeit genutzt, um meine Spielidee und Philosophie zu implementieren. Wir haben qualitativ starke Neuzugänge dazugewonnen, der Teamgeist ist überragend. Gerade in den schwierigen Wintervorbereitungen im Hunsrück haben wir sehr intensiv gearbeitet. Der erste Platz ist eine tadellose Leistung, die sich die Jungs verdient haben.“
Der 29-Jährige, der zuvor unter anderem für SV Morbach II, SG Veldenz/Burgen, SG Mont Royal Kröv, den SV Gonzerath und die SG Haag spielte, hat gemeinsam mit dem Vorstand die Planungen frühzeitig vorangetrieben. „Der Verein funktioniert hervorragend. Wir haben zuletzt viele junge Leute im Vorstand dazugewonnen“, so Schabbach. Der Kader bleibt weitgehend zusammen. Lediglich Noah Herrlach wechselt zum FV Hunsrückhöhe Morbach in die Rheinlandliga.
Vier Neuzugänge sind bislang fix. Vom FV Hunsrückhöhe kommt Lukas Kaiser. „Lukas bringt höherklassige Erfahrung mit, war in Morbach Stammspieler und ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar. Er wird dem Team auf Anhieb einen Schub geben“, so der Coach.
Vom derzeitigen Ligakonkurrenten DJK Morscheid wechseln Max Martini und Linus Weber. Martini ist nach langer Verletzungspause wieder fit und bringt als Zentrumsstürmer alles mit, um das Team noch torgefährlicher zu machen. Der 18-jährige Weber spielt derzeit auch noch in der A-Jugend des JFV Hunsrückhöhe und ist dort aktiv. „Linus ist auf der Sechs, aber vor allem im Offensivbereich flexibel einsetzbar“, sagt Schabbach. Nico Keller kommt vom Ligakonkurrenten SV Longkamp zurück. „Nico befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase in Longkamp und möchte seine Chance nutzen, mit Gonzerath in der A-Liga zu spielen. Er kann die Position auf der Sechs oder beide Außenverteidigerpositionen bekleiden.“
Wie Schabbach betont, sorgen die Neuen vor allem für Qualität in der Breite: „Wir haben Spieler geholt, bei denen es auch charakterlich passt.“
Derzeit sei eine große Euphorie im gesamten Verein zu spüren, lässt Fußballchef Herrlach durchblicken. „Alle ziehen hier an einem Strang, die Mannschaft genießt die volle Rückendeckung vom gesamten Umfeld.“