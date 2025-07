Bungart ist Torschützenkönig der Kreisliga A – Foto: Ralf Zander

Unaufhaltsam: Die unglaubliche Saison von Luke Bungart Luke Bungart zog die Blicke vieler fußballbegeisterte Menschen im Bereich des Mittelrheins auf sich. 53 Tore in nur 23 Spielen sorgten am Ende dafür, dass der 22-Jährige der beste Torschütze der Kreisliga A wurde. Verlinkte Inhalte noch nicht zugeordnet JSG Erft 01 Christopher Kockerols Luke Bungart

Die JSG Erft 01 Euskirchen schaffte den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Ein elementarer Baustein dafür war Torjäger Luke Bungart, der in der abgelaufenen Saison 53 mal einnetzte. Der Erfolgsgarant und sein Trainer sprachen über seine Leistung in der vergangenen Spielzeit.

Bungart, der schon seit der Jugend für Euskirchen aufläuft, zeigte bereits in seinem ersten Seniorenjahr, was für Qualitäten er mit sich bringt. Daraufhin steigerte er sich von Spiel zu Spiel. Auch in der Abstiegs-Saison 2023/24 glänzte der junge Stürmer mit 18 Scorern in elf Partien. In der abgelaufenen Spielzeit legte er allerdings nochmal richtig los. Ganze 53 Treffer und 20 Vorlagen standen nach 26 Begegnungen auf dem Konto des 22-Jährigen. In nur vier Duellen blieb er ohne Scorer. Sein Highlight waren acht Tore bei dem 15:1-Erfolg gegen den Sportclub 1928 Roitzheim. Mit seiner Trefferquote stand Bungart am Ende der Spielzeit mit weitem Abstand auf dem ersten Platz der Torschützenliste. "Meine größte Stärke ist mein Tempo"

Trotz seiner starken Torausbeute in den vergangenen Jahren hatte der Torjäger immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. In der vergangenen Spielzeit lief es jedoch vom Anfang bis zum Ende rund. "Für mich persönlich ist der größte Erfolg dieser Saison, dass ich fast verletzungsfrei geblieben bin. Darüber hinaus versuche ich in jedem Spiel und in jedem Training immer 100% zu geben", sagte Bungart. Dabei konnte er seine Fähigkeiten voll und ganz ausspielen, um dem eigenen Team somit zum Aufstieg und der Meisterschaft zu verhelfen. Der Stürmer ist sich seiner eigenen Qualitäten bewusst. "Natürlich gehört auch in bestimmten Situationen eine Portion Glück dazu, etwa wenn man im richtigen Moment an der richtigen Stelle steht", erklärte der 22-Jährige. Weiter führte er aus: "Meine größte Stärke ist mein Tempo. Damit konnte ich in vielen Situationen überraschen, Verteidiger hinter mir lassen und so entscheidend zu Toren und Vorlagen beitragen".