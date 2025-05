Unangenehmer Kunstrasen: Grünthal muss nach Schloßberg

Tabellenplatz sechs gegen Tabellenplatz fünf oder der SV Schloßberg gegen den FC aus Grünthal. Dieses Spiel der Kreisliga steht am Samstag um 14 Uhr in Schloßberg an – auf einem der unangenehmsten Kunstrasenplätze im ganzen Landkreis Rosenheim, wie Insider sagen.

Für die Burschen von FC-Coach Schmid ist das kein Neuland und auch kein Problem, wie sich bereits im Spiel im Oktober 2023 herausstellte, als man in den Schlussminuten noch den 2:1-Siegtreffer erzielen konnte.