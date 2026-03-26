Unangenehmer Gegner, schwieriger Untergrund: Pewsum gefordert

– Foto: Wilke Mennenga

Mit breiter Brust reist der TuS Pewsum zum Auswärtsspiel beim SV BW Borssum. Der souveräne Tabellenführer trifft dabei auf einen Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld – eine Konstellation, die auf dem Papier klare Rollen verteilt, auf dem Platz jedoch ihre eigenen Herausforderungen bereithält.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr SV BW Borssum SV BW Borssum TuS Pewsum Pewsum 15:30 PUSH

Pewsum führt das Tableau nach 21 Spielen mit beeindruckenden 59 Punkten und einem Torverhältnis von 77:10 an. 19 Siege und zwei Unentschieden unterstreichen die Dominanz des Spitzenreiters, der bislang ungeschlagen durch die Saison marschiert. Der Vorsprung auf Verfolger Großefehn beträgt bereits acht Punkte – eine komfortable, aber keineswegs beruhigende Situation in der entscheidenden Phase der Spielzeit, da Großefehn erst 19 Spiele absolviert hat.

Ganz anders die tabellarische Lage in Borssum. Mit 25 Punkten rangiert der Gastgeber auf Platz sieben und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Die Bilanz von sieben Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen sowie ein nahezu ausgeglichenes Torverhältnis von 30:33 verdeutlichen die wechselhafte Saison des Teams. Pewsums Trainer Jonas Petersen erwartet dennoch eine anspruchsvolle Aufgabe. „Borssum ist ein unangenehmer Gegner. Zudem erwartet uns ein herausfordernder Untergrund wegen der Baustelle im Ems Stadion.“ Die äußeren Bedingungen könnten somit eine zusätzliche Rolle spielen.