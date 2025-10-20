"Unangenehme" Eichstätter vermiesen Trudering den (Sonn-) Tag!

Die Anfangsphase war auf beiden Seiten sehr hektischen und überhastet. Viele Fehlpässe und Ballverluste prägten dadurch die ersten 20 Minuten. Genauigkeit und nötige Präzision wurden dem (viel zu) hohen Tempo geopfert. Vielleicht war es aber auch dem recht kleinen Platz und der "nervenden" körperbetonten Spielweise der Gastgeber geschuldet, dass Trudering heute kaum etwa gelang!

Auch der Schiedsrichter hatte nicht den besten Tag! Mit einer klareren Linie und deutlicheren Ansagen hätte er verhindern können, dass dieses Spiel zu einem dieser typischen "Hau-ihn-um" Spiele wird! Bereits in der 35. Minute musste Mokhberi auf Truderinger Seite für 5 Minuten vom Platz! Nachdem er 3 Minuten vorher bereits Gelb gesehen hatte, konnte Trudering froh sein, dass sie nicht bis zum Schluss in Unterzahl weiter spielen mussten! Trotz der fünfminütigen Unterzahl hatte Trudering zum Ende der 1.Hälfte mehr Spielanteile. Wie bereits beim letzten Auswärtsspiel hätte Trudering kurz vor der Halbzeitpause in Führung gehen können - Modrian dringt zentral in den Strafraum ein und wird durch den herauseilenden Torhüter von den Beinen geholt - Entscheidung des Schiedsrichters - Freistoß für Trudering (angeblich außerhalb) und gelbe Karte (nicht letzter Mann) für den Schlussmann der Eichstätter. Kein Elfmeter! Kein Rot wegen Notbremse! Aus Truderinger Sicht nicht nachvollziehbar! So ging es mit 0:0 in die Pause!