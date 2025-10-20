"Unangenehme" Eichstätter vermiesen Trudering den (Sonn-) Tag!

Am 7.Spieltag der U19-Bezirksoberliga Oberbayern mussten die Truderinger in Eichstätt ran!
Die Anfangsphase war auf beiden Seiten sehr hektischen und überhastet. Viele Fehlpässe und Ballverluste prägten dadurch die ersten 20 Minuten. Genauigkeit und nötige Präzision wurden dem (viel zu) hohen Tempo geopfert. Vielleicht war es aber auch dem recht kleinen Platz und der "nervenden" körperbetonten Spielweise der Gastgeber geschuldet, dass Trudering heute kaum etwa gelang!
Auch der Schiedsrichter hatte nicht den besten Tag! Mit einer klareren Linie und deutlicheren Ansagen hätte er verhindern können, dass dieses Spiel zu einem dieser typischen "Hau-ihn-um" Spiele wird! Bereits in der 35. Minute musste Mokhberi auf Truderinger Seite für 5 Minuten vom Platz! Nachdem er 3 Minuten vorher bereits Gelb gesehen hatte, konnte Trudering froh sein, dass sie nicht bis zum Schluss in Unterzahl weiter spielen mussten! Trotz der fünfminütigen Unterzahl hatte Trudering zum Ende der 1.Hälfte mehr Spielanteile. Wie bereits beim letzten Auswärtsspiel hätte Trudering kurz vor der Halbzeitpause in Führung gehen können - Modrian dringt zentral in den Strafraum ein und wird durch den herauseilenden Torhüter von den Beinen geholt - Entscheidung des Schiedsrichters - Freistoß für Trudering (angeblich außerhalb) und gelbe Karte (nicht letzter Mann) für den Schlussmann der Eichstätter. Kein Elfmeter! Kein Rot wegen Notbremse! Aus Truderinger Sicht nicht nachvollziehbar! So ging es mit 0:0 in die Pause!
Die zweite Hälfte begann wie die Erste aufgehört hat, sehr leidenschaftlich aber zumeist kopfloses Anrennen! Trudering wollte das erste Tor erzwingen und stand dadurch deutlich höher, öffnete damit aber auch Räume für die Gastgeber! Ein fataler Fehler! Mit einem Doppelschlag in der 62. und 64. Minute durch den agilen Herde, ging Eichstätt mit 2:0 in Führung! Leider nahmen Fouls auf beiden Seiten mit fortlaufender Spieldauer immer mehr zu, was die fussballerischen Akzente immer mehr in den Schatten stellte! Mit dem Anschlusstreffer durch Modrian in der 71. Minute flammte nochmals Hoffnung bei den Truderingern auf, die daraufhin den Druck nochmals erhöhten. Eichstätt nutze die sich bietenden Kontersituationen eiskalt aus und erhöhte durch Keita in der 76. Minute auf 3:1! Der erneute Anschlusstreffer - wiederum durch Modrian - in der 90.Minute kam leider zu spät.
Fazit: Eichstätt erkämpft sich gegen letzlich zu harmlose Truderinger 3 Punkte!