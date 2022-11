Die Sportfreunde Baumberg sind gegen Cronenberg Favorit, nehmen das Spiel aber keineswegs leicht. – Foto: Patrik Otte

Unangenehme Aufgabe für die SF Baumberg Der Oberligist tritt Sonntag beim Drittletzten Cronenberger SC an, der einen neuen Coach haben wird. Die Baumberger selbst hat eine Krankheitswelle erwischt.

Die jüngsten vier Spiele hat der Cronenberger SC in der Oberliga allesamt verloren und ist auch deswegen Drittletzter des Klassements, die Sportfreunde Baumberg sind Achter und haben vier ihrer jüngsten fünf Partien gewonnen. Die Frage nach dem Favoriten im Duell am Sonntag (15 Uhr) stellt sich eigentlich nicht, doch SFB-Trainer Salah El Halimi beantwortet sie so: „Ich sage dazu nur: Deutschland gegen Japan.“ Die DFB-Elf war bei der WM in Katar auch favorisiert, verlor aber nach Führung noch 1:2. „Klar ist, dass es immer wieder Spiele gibt, in denen der eine Favorit ist, und ich denke auch, dass wir das in Cronenberg sind“, ergänzt El Halimi, schränkt aber ein: „Jedes Spiel ist anders.“ Der SFB-Coach mahnt, dass der CSC seine Partien nur knapp verloren habe und heimstark sei mit „der Stimmung in dem Loch“. Der

Sportplatz im Bergischen liegt abgesenkt von den Zuschauerrängen. „Das wird eine unangenehme Aufgabe. Es gibt sicher schönere Plätze, um an einem November-Sonntag Fußball zu spielen als dort“, sagt El Halimi. Für den SFB-Trainer ist aber auch klar: „Wir wollen unsere Serie fortsetzen und dort punkten – am besten dreifach.“

So., 27.11.2022, 15:00 Uhr Cronenberger SC Cronenberg Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 live PUSH

Zwei Faktoren erschweren die Aufgabe: Einerseits hat der CSC gerade den Rücktritt von Trainer Ferdi Gülenc zu verkraften, weshalb auch die SFB nicht „zu einhundert Prozent wissen, was am Sonntag auf uns zukommt“, wie ihr Trainer formuliert, andererseits hat die Baumber-

ger selbst eine Krankheitswelle erfasst, sodass auch der Gegner nicht wissen wird, wer ihm entgegenstehen wird. El Halimi berichtet: „Die halbe Mannschaft war zuletzt krank, ich muss beim Training am Freitag gucken, wer überhaupt da ist. Dennoch werden wir bestimmt am

Sonntag eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen. Unser Plan ist immer, unser eigenes Spiel durchzubringen, dafür sind wir stark genug.“