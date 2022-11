Unadingen gewinnt Kellerduell, Eisenbach unterliegt der Boll-Elf Blumberg ärgert Tabellenführer Kirchen-Hausen +++ Klare Siege für Mundelfingen und Friedenweiler/Rötenbach

SV Öfingen - SV Mundelfingen 0:4 (0:1). Die Gastgeber waren zu Beginn gut im Spiel, doch die Führung war den Mundelfinger Gästen vergönnt. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Mundelfingen auf 2:0. Die Partie geriet nun zur eindeutigen Angelegenheit, in der sich der SV Öfingen nicht mehr fing, auch weil zahlreiche Stammspieler fehlten. Tore: 0:1, 0:2 Glunk (18., 46.), 0:3 Springindschmitten (54.), 0:4 Glunk (73.). SR: Kaiser. Z: 120.





SV TuS Immendingen - SG Lenzkirch-Saig 2:2 (0:2). Durch zwei grobe Patzer lag der SV schon nach zehn Minuten mit zwei Toren im Rückstand. Was folgte, war das Spiel auf ein Tor: Die Gastgeber berappelten sich und erspielten sich Chance um Chance, doch zum Erfolg kamen sie erst eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Letztlich zitterte sich Lenzkirch-Saig zum Punktgewinn. Tore: 0:1 Maglov (5., ET), 0:2 Böhler (11.), 1:2 Mehmetaj (77.), 2:2 Ndow (81.). SR: Cellier. Z: 120.





TuS Blumberg - SG Kirchen-Hausen 1:1 (0:0). Spitzenreiter Kirchen-Hausen agierte zunächst überraschend defensiv, die Akzente setzten zuerst die Blumberger. Trotzdem gingen die Gäste Mitte der zweiten Hälfte in Führung. Zehn Minuten vor Spielschluss glich der TuS aus, was "für uns sehr wichtig war, um unsere Niederlagenserie zu durchbrechen", wie Blumbergs Trainer Frank Berrer betonte. Tore: 0:1 Bitter (63.), 1:1 Gebhart (78.). SR: Pardon. Z: 100.





SV Grafenhausen - SV Eisenbach 1:0 (0:0). In einer sehr ausgeglichenen Partie geizten beide Teams mit aussichtsreichen Torchancen. Grafenhausen stand kompakt und erzielte in Abschnitt zwei das Tor des Tages. Über die rechte Seite wurde der Ball scharf und flach in den Sechzehner gespielt, wo Arend Isele den richtigen Riecher bewies und die Kugel zum Grafenhausener Sieg in die Maschen schob. Tor: 1:0 Isele (60.). SR: Gerspacher. Z: 80.





SG Unadingen/Dittishausen - SG Schluchsee/Feldberg 2:0 (2:0). Die Zuschauer sahen eine kampfbetonte Partie, in der Unadingen die besseren Chancen herausspielte und sich effektiv im Verwerten seiner Möglichkeiten zeigte: Schon nach elf Minuten bog der Gastgeber auf die Siegerstraße ein, kurz vor der Halbzeit gelang dem Team von Thomas Wolf die Vorentscheidung nach einem Konter. Die Schluchseer blieben in der Offensive blass. Tore: 1:0 Wolf (11.), 2:0 Siebler (41.). SR: Löffler. Z: 120.





DJK Donaueschingen II - TuS Oberbaldingen 2:2 (1:1). Donaueschingen erwischte einen Start nach Maß, musste jedoch schon nach zehn Minuten den Ausgleich hinnehmen. Danach verflachte das Niveau. Nach der Pause übernahm der Gastgeber die Regie, die 2:1-Führung kurz vor Schluss konnte Oberbaldingen jedoch erneut ausgleichen, was sich für die DJK "wie eine Niederlage anfühlte", so Trainer Max Rosentreter. Tore: 1:0 Trajkovic (3.), 1:1 Schwald (9.), 2:1 Schuler (84.), 2:2 Bässler (90.). Z: 150.





SG Friedenweiler/Rötenbach - SSC Donaueschingen 4:1 (4:0). Mit einer offensiven Ausrichtung ging die SG in die Partie und setzte die Maßgaben des Trainerteams erfolgreich um. Die Gastgeber verteidigten diszipliniert und schalteten nach Ballgewinnen im Mittelfeld immer wieder schnell um. Nach diesem Muster fielen auch die Tore beim klaren Heimsieg für die engagiert auftretende Aufsteiger Elf von Trainer Johannes Wilde, den die Gäste aus Donaueschingen zu keiner Zeit in Gefahr bringen konnten. Tore: 1:0, 2:0 Michel (9., 13.), 3:0 Rohrer (15.), 4:0 Knoll (40.), 4:1 Holwegler (80.). SR: Schüssele. Z: 70.