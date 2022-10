Unachtsamkeit entscheidet den Ligagipfel: SV Vötting gewinnt in Moosburg Fußball-Kreisklasse

Es war das Spiel der Woche in der Kreisklasse 3 – und es hatte Folgen für die Tabelle: Der SV Vötting gewann beim FC Moosburg und übernahm damit Platz eins.

Moosburg/Vötting – Da ist es tatsächlich passiert: Die Kreisklasse 3 wird seit Samstagnachmittag vom SV Vötting angeführt. Der SVV gewann das Spitzenspiel beim bisherigen Ligaprimus FC Moosburg verdient mit 2:1. Dabei sahen die 100 Zuschauer zwei völlig verschiedene Halbzeiten.

Die Dreirosenstädter spielten schwach und kamen zunächst überhaupt nicht in den gegnerischen Strafraum. Die Gäste wirkten gefährlicher in ihren Aktionen, ohne jedoch Topchancen zu kreieren. Als Daniel Hesse einen 25-Meter-Freistoß von halbrechts in den Sechzehner chippte, und Philipp Weinberger den Ball mit Wucht ins lange Eck verlängerte, war die Vöttinger Führung perfekt (39.).

FC Moosburg kommt nach der Pause besser ins Spiel

In der zweiten Hälfte kam der FCM besser ins Spiel und bekam nach einem Foul an Leonor Ademi einen Elfmeter, den Mihai Raducanu sicher zum Ausgleich versenkte (55.). Danach wirkte Moosburg in Ansätzen gefährlich, spielte die wenigen Aktionen aber meist nicht gut aus. Vötting prüfte FCM-Keeper Benjamin Prechtl mit einem flachen Freistoß (70.), auf der Gegenseite ließ Julian Schreiner eine große Kopfballchance aus (75.). Das entscheidende Tor fiel schließlich nach einer Unachtsamkeit in der Moosburger Defensive: Bei einem SVV-Einwurf von links kam die Kugel zu Jonas Sittenauer, der allein gegen fünf Verteidiger abzog und zum 1:2 traf (85.).

Max Peschek stolz auf seine Mannschaft

„Da haben wir es Vötting zu leicht gemacht. Aber verloren haben wir das Spiel in der ersten Hälfte“, sagte FCM-Trainer Mario Sinicki. „Das geht auf meine Kappe. Da haben wir uns taktisch was überlegt – und das hat nicht funktioniert.“ Sein Kollege Max Peschek vom SVV war einfach nur stolz auf seine Truppe.

