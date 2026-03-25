Unabhängig der Ligazugehörigkeit! Füchse verlängern mit Trainerteam

– Foto: Sascha Gernhardt

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Die Füchse marschieren in der Berlin-Liga davon. Die Reinickendorfer haben bereits zehn Punkte Vorsprung auf die Verfolger, sind auf bestem Wege, in die Oberliga aufzusteigen. Erfreuliche Nachrichten gibt es nun auch neben dem sportlichen Geschehen. Das Trainerteam hat unabhängig der Ligazugehörigkeit verlängert. Damit bleiben Cheftrainer Sanel Begzadic , Co-Trainer Kadir Erdil und Torwarttrainer Sascha Wrobel über den Sommer hinaus im Fuchsbau. Begzadic übernahm im Laufe der vergangenen Spielzeit, Erdil stieß in dieser Saison zum Team. Wrobel ist Dienstältester, trainiert die Torhüter bereits im dritten Jahr.

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