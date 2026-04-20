Una Strassen: Bensi nicht mehr Cheftrainer

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Wie der FC UNA Strassen am Montagabend via Presseschreiben (s.u.) mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Stefano Bensi und seinen Assistenten Veldin Muharemovic und Tom Schnell beendet. Gründe für diese Entscheidung wurden keine genannt. Als Interimslösung bis Ende der laufenden Saison werden Manuel Correia, Arno Bonvini und Sébastien Chedal übernehmen.
Gleichzeitig sei der Verein auf der Suche nach einem neuen definitiven Trainergespann für die Saison 2026-2027. Sportdirektor Bonvini werde dieses Amt auch weiterhin bekleiden, so die Strassener weiter. Es ist dies der 59.Trainerwechsel der Saison bei einer 1.Herren-Mannschaft im luxemburgischen Fußball.
Le FC UNA Strassen annonce la fin de la collaboration avec ses entraîneurs Stefano Bensi, Veldin Muharemovic, et Tom Schnell.
Le club tient à remercier Stefano Bensi et son staff pour leur engagement ainsi que pour le travail accompli au sein du club.
L’intérim sera assuré par le trio composé de Manuel Correia, Arno Bonvini, et Sébastien
Chedal. Le club a pleine confiance en leurs compétences et leur expertise pour guider
l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.
Parallèlement, le club entamera la recherche d’un nouveau staff technique en vue de la
saison 2026-2027. À l’issue de cette période d’intérim, Arno Bonvini retrouvera ses fonctions
de directeur sportif.