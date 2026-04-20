Una Strassen: Bensi nicht mehr Cheftrainer

Stefano Bensi ist nicht mehr Trainer in Strassen – Foto: FC UNA Strassen

Wie der FC UNA Strassen am Montagabend via Presseschreiben (s.u.) mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Stefano Bensi und seinen Assistenten Veldin Muharemovic und Tom Schnell beendet. Gründe für diese Entscheidung wurden keine genannt. Als Interimslösung bis Ende der laufenden Saison werden Manuel Correia, Arno Bonvini und Sébastien Chedal übernehmen.

Gleichzeitig sei der Verein auf der Suche nach einem neuen definitiven Trainergespann für die Saison 2026-2027. Sportdirektor Bonvini werde dieses Amt auch weiterhin bekleiden, so die Strassener weiter. Es ist dies der 59.Trainerwechsel der Saison bei einer 1.Herren-Mannschaft im luxemburgischen Fußball.