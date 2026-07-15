Umzug! Croatia Hamburg schafft neue Bedingungen für die Bezirksliga

Bei Croatia Hamburg beginnt ein neues Kapitel. Der Bezirksligist verlässt seine bisherige sportliche Heimat an der Finkenau und wird ab sofort auf den Ernst-Fischer-Sportplätzen in Hamm trainieren und seine Heimspiele austragen. Die Anlage wird auch von SC Hamm 02 genutzt und soll Croatia deutlich bessere Bedingungen für die tägliche Arbeit bieten.
Der bisherige Platz an der Finkenau war für die Anforderungen der ersten Herren nach Einschätzung des Vereins deutlich zu klein. Der Wechsel soll deshalb nicht nur ein Ortswechsel sein, sondern ein wichtiger Baustein der weiteren Entwicklung. Auf der neuen Anlage sieht Croatia bessere Möglichkeiten, Trainingsinhalte umzusetzen, Spieler individuell zu fördern und das Umfeld der Mannschaft professioneller aufzustellen.
Die Entscheidung passt zu einem Verein, der in den vergangenen Jahren sportlich wieder an Stabilität gewonnen hat. Nach mehreren Spielzeiten in der Kreisliga gelang 2025 der Aufstieg. In der folgenden Saison behauptete sich Croatia direkt in der neuen Klasse und schloss die Runde auf einem beachtlichen siebten Tabellenplatz ab.
Der Verein will diesen Weg nun fortsetzen, ohne sich ausschließlich über kurzfristige Ergebnisse zu definieren. Die verbesserten Rahmenbedingungen sollen die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung sein. Dazu gehören nicht nur eine größere und geeignetere Spielstätte, sondern auch neue Strukturen im Trainer- und Funktionsteam.
Der Zweite Vorsitzende Zdenko Ninkovic formuliert den grundsätzlichen Anspruch des Vereins bewusst unabhängig von einem bestimmten Tabellenplatz: „Wir wollen keine Tabellenplätze versprechen. Unser Anspruch ist es, jeden Bereich, den wir selbst beeinflussen können, konsequent besser zu machen. Wenn uns das gelingt, werden die Ergebnisse daraus entstehen.“
Der Umzug nach Hamm ist genau ein solcher Bereich, den Croatia selbst beeinflussen kann. Die erste Mannschaft bekommt mehr Raum für ihre sportliche Arbeit, gleichzeitig möchte der Verein auch für junge Spieler und mögliche Verstärkungen attraktiver werden.
Die neuen Ernst-Fischer-Sportplätze sollen helfen, den Übergang von einem erfolgreichen Aufsteiger zu einem dauerhaft stabilen Bezirksligisten zu gestalten. Nach Rang sieben geht es nicht darum, sofort große sportliche Versprechen abzugeben. Croatia will vielmehr Strukturen schaffen, die auch über die kommende Saison hinaus tragen.
Dazu gehört, dass sich Spieler unter besseren Bedingungen entwickeln können und das Trainerteam mehr Möglichkeiten in der täglichen Arbeit erhält. Auch die Außendarstellung des Vereins und das Erlebnis an Heimspieltagen sollen von der neuen sportlichen Heimat profitieren.
Für Croatia beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 damit nicht nur mit Veränderungen im Kader und im Funktionsteam. Der Verein startet auch an einem neuen Ort. Die Finkenau gehört für die erste Herren der Vergangenheit an. Die Zukunft soll ab sofort in Hamm gestaltet werden.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: