Umzug! Croatia Hamburg schafft neue Bedingungen für die Bezirksliga Croatia Hamburg wechselt ab sofort auf die Ernst-Fischer-Sportplätze in Hamm. Der Bezirksligist verspricht sich von der neuen Heimat bessere Trainings- und Entwicklungsbedingungen. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Croatia Hamburg zieht um. – Foto: red/KI

Bei Croatia Hamburg beginnt ein neues Kapitel. Der Bezirksligist verlässt seine bisherige sportliche Heimat an der Finkenau und wird ab sofort auf den Ernst-Fischer-Sportplätzen in Hamm trainieren und seine Heimspiele austragen. Die Anlage wird auch von SC Hamm 02 genutzt und soll Croatia deutlich bessere Bedingungen für die tägliche Arbeit bieten.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der bisherige Platz an der Finkenau war für die Anforderungen der ersten Herren nach Einschätzung des Vereins deutlich zu klein. Der Wechsel soll deshalb nicht nur ein Ortswechsel sein, sondern ein wichtiger Baustein der weiteren Entwicklung. Auf der neuen Anlage sieht Croatia bessere Möglichkeiten, Trainingsinhalte umzusetzen, Spieler individuell zu fördern und das Umfeld der Mannschaft professioneller aufzustellen. Die Entscheidung passt zu einem Verein, der in den vergangenen Jahren sportlich wieder an Stabilität gewonnen hat. Nach mehreren Spielzeiten in der Kreisliga gelang 2025 der Aufstieg. In der folgenden Saison behauptete sich Croatia direkt in der neuen Klasse und schloss die Runde auf einem beachtlichen siebten Tabellenplatz ab.

Bessere Bedingungen als Grundlage Der Verein will diesen Weg nun fortsetzen, ohne sich ausschließlich über kurzfristige Ergebnisse zu definieren. Die verbesserten Rahmenbedingungen sollen die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung sein. Dazu gehören nicht nur eine größere und geeignetere Spielstätte, sondern auch neue Strukturen im Trainer- und Funktionsteam. Der Zweite Vorsitzende Zdenko Ninkovic formuliert den grundsätzlichen Anspruch des Vereins bewusst unabhängig von einem bestimmten Tabellenplatz: „Wir wollen keine Tabellenplätze versprechen. Unser Anspruch ist es, jeden Bereich, den wir selbst beeinflussen können, konsequent besser zu machen. Wenn uns das gelingt, werden die Ergebnisse daraus entstehen.“