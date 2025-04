Umweg wird wahrscheinlicher – Zorneding trifft ins eigene Netz

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Ost hat der TSV Zorneding einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Sascha Bergmann unterlag am Samstagnachmittag auswärts beim TSV Peterskirchen mit 0:1 (0:0).

„Der Frust sitzt tief. Es war eine sehr bittere Niederlage, die noch nachwirkt“, sagte Bergmann am Tag nach dem Spiel. „Der Gegner gewinnt am Ende, obwohl er über 90 Minuten nahezu keinen Torschuss hatte. Aber wir können es nun nicht mehr ändern“, ärgerte sich Zornedings Trainer, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft mehr als zufrieden war. „Die Jungs haben genau das umgesetzt, was von uns Trainern vorgegeben wurde. Es war eine unserer besten Defensivleistungen, die wir in der Bezirksliga hingelegt haben“, erklärte Bergmann.

Ausgeglichene erste Hälfte