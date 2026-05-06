Umutspor Troisdorf plant den Imagewandel Zusammen mit einem Bildungsträger will der A-Ligist Fairplay und Werte in den Fokus rücken. von Andreas Santner · Heute, 09:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Umutsport Troisdorf

Der SV Umutspor Troisdorf hat derzeit an zwei Fronten zu kämpfen. Sportlich steckt das Team von Trainer Levent Budak im Tabellenkeller der Kreisliga A Sieg fest – aber nur ein einziger Zähler trennt die Mannschaft vom rettenden Ufer und dem TuS Oberpleis II. Doch es ist vor allem die Disziplin, die den Verantwortlichen Sorgen bereitet: Mit bereits elf Platzverweisen in der laufenden Saison belegen die Troisdorfer den vorletzten Platz der Fairplay-Tabelle.

Sibar Ibrahim, derzeit noch als Spieler aktiv und ab der kommenden Saison in der Rolle des sportlichen Leiters gefordert, will den Verein grundlegend umkrempeln. Der angestrebte Kurswechsel ist weit mehr als nur eine kosmetische Korrektur. Umutspor will weg vom Image des „Problemfalls“ und hin zu einem Verein, der für soziale Verantwortung und Integration steht. Dafür geht der Klub einen neuen Weg und kooperiert künftig mit der „Stätte der Begegnung e.V.“ aus Vlotho, einer Einrichtung mit über 70 Jahren Erfahrung in der politischen und sozialen Bildungsarbeit. Ehrliche Analyse der Außendarstellung Sibar Ibrahim macht keinen Hehl daraus, dass die aktuelle Wahrnehmung des Vereins nicht den Ansprüchen der Verantwortlichen entspricht. Die sportlichen Ambitionen wurden zu oft von hitzigen Szenen und mangelndem Fairplay überschattet.

„Der Auslöser für den angestrebten Imagewechsel beim SV Umutspor Troisdorf war eine intensive interne Auseinandersetzung mit unserer Vereinsentwicklung sowie der externen Wahrnehmung. In der Vergangenheit wurden wir häufig stark über sportliche Ergebnisse definiert, während Themen wie Fairplay, respektvolles Verhalten und Teamkultur teilweise zu wenig sichtbar waren. Aktuell werden wir – je nach Umfeld – noch unterschiedlich wahrgenommen: sportlich ambitioniert, aber in Teilen auch kritisch im Hinblick auf unser Auftreten und unsere Fairplay-Bilanz. Das spiegelt sich auch darin wider, dass wir in der Fairplay-Tabelle derzeit nicht optimal dastehen, was wir selbst sehr klar reflektieren. Genau das möchten wir aktiv verändern“, erklärt der künftige sportliche Leiter offen. Das Ziel sei es, den Verein „stärker als entwicklungsorientierten, sozialen und verantwortungsbewussten Verein zu positionieren – mit klaren Werten wie Integration, Respekt, Zusammenhalt und nachhaltiger Förderung. Der sportliche Erfolg soll dabei weiterhin eine Rolle spielen, aber eingebettet in eine deutlich stärkere Vereins- und Wertearbeit.“