Umut Polat wird im Sommer neuer Trainer beim SV 08 Laufenburg von PM/BZ · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der künftige Coach des SV 08 Laufenburg: Umut Polat | Foto: Jürgen Rudigier

Verlinkte Inhalte VL Südbaden Laufenburg

Seit dem vergangenen November war bekannt, dass Michael Hagmann sein Traineramt beim SV 08 Laufenburg nach der laufenden Saison abgeben und sich dann als Vorstand Sport um die sportlichen Belange des Verbandsligisten kümmern wird. Weil unterdessen die Position des Sportschefs bei den Nullachtern vakant war, übt der 39-Jährige diese Funktion derzeit parallel aus. Somit war "von Beginn an klar, dass Hagmann die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den Trainerposten selbst federführend übernehmen würde", heißt es in der Mitteilung des SV 08 Laufenburg, mit der der Verein am Mittwochabend über den erfolgreichen Abschluss der Trainersuche informierte. Nach zahlreichen Gesprächen mit potenziellen Kandidaten sei es Hagmann nun gelungen, einen Trainer mit dem passenden Profil zu finden. Umut Polat werde ab der Saison 2026/2027 die erfolgreiche Arbeit von Michael Hagmann "hochmotiviert fortführen und die positive Entwicklung des Teams weiter vorantreiben", teilten die Nullachter mit. Der 33 Jahre alte Schweizer, von Beruf Polizist, betreut seit dieser Winterpause die erste Mannschaft des FC Birsfelden, die er vor dem drohenden Abstieg aus der 2. Liga bewahren soll.

"Der Kontakt zu Umut Polat kam auf Empfehlung unseres ehemaligen Trainers Erkan Aktas, aktuell Co-Trainer der U21 des FC Basel, zustande, der Polat während dessen Hospitation beim FC Basel kennen- und schätzen gelernt hat", so der SV 08. "Schon in den ersten Gesprächen konnte Polat dann mit seinem Sachverstand, seiner Motivation, seiner Energie und großer Empathie überzeugen und schließlich den Eindruck vermitteln, dass er sehr gut zur Mannschaft und zum Verein passt." Seine fußballerische Laufbahn begann Polat nach Angaben des SV 08 bei den Junioren des SV Augst und des SV Muttenz, als Aktiver spielte er beim FC Liestal (2. Liga interregional) und beim FC Pratteln (2. Liga regional), später beim FC Kaiseraugst, FC Birlik und beim SC Polizei (Firmensport). Der 33-Jährige verfüge über das Schweizer D, C und C+ Trainerdiplom sowie über das B Diplom WFV Deutschland. "Erfahrungen als Trainer sammelte er zunächst im Jugendbereich des FC Kaiseraugst, absolvierte dann eine Trainerfortbildung, eine Grundausbildung bei der Polizei und war dann beim FC Möhlin und den Kickers Basel erneut im Juniorenbereich tätig, bevor er beim FC Pratteln als Trainer einstieg." Nach seinem Engagement in Birsfelden wird Polat im Sommer dann die Laufenburger Verbandsliga-Mannschaft übernehmen.