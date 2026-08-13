Umut Polat, Trainer SV 08 Laufenburg: "Dann liebst du den Sport nicht"

Umut Polat | Foto: Jürgen Rudigier

Der Schweizer Umut Polat führt den SV 08 Laufenburg in die neue Verbandsliga-Saison. Vor dem Start spricht der neue Trainer über seine Spielidee, mentale Stärke und Unterschiede in der Fußballkultur.

Herr Polat, bei Ihrer Vorstellung als neuer Trainer des SV 08 Laufenburg wurden Sie auf der Vereinshomepage wie folgt zitiert: „Die Chance, die mir der SV 08 gibt, ist eine einmalige.“ Warum einmalig?

Es werden nicht oft Trainer aus der Schweizer Region angefragt, um in der Verbandsliga Trainer sein zu dürfen.

Wie haben Ihr Umfeld und Ihre Trainerkollegen in der Schweiz reagiert?

Da waren viele Fragezeichen in den Gesichtern. Wie kam der Kontakt zustande? Hast du dich beworben oder wie sind sie auf dich aufmerksam geworden? Meine Trainerkollegen haben glücklich und überrascht reagiert. Zumindest zu mir haben sie gesagt, es sei verdient.