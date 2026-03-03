Umut Demir schießt ASV Mettmann erneut zum Sieg gegen Lohausen

„Umut nahm nach seiner Schambeinverletzung wieder am Teamtraining teil. Aber es war klar, dass er in Lohausen nur im Notfall eingesetzt wird“, machte der Sportliche Leiter Imad Omairat rückblickend klar. Und dieser besagte Notfall trat ein. Coach Khalid Channig schickt Demir nach exakt 71 Minuten aufs Feld. Und der tat das, was er gerade gegen den LSV am liebsten macht. Nämlich das entscheidende Tor zu erzielen – sechs Minuten nach seiner Einwechselung. Mit einem 18-Meter-Schuss aus halblinker Position in die rechte Ecke.

Der Joker sticht

Der Joker stach und belebte sichtlich das bis dahin eher überschaubare Offensivspiel der Gäste. Nur Ahmet Kizilisik sorgte mit einem Pfostenschuss (63.) einmal für Aufregung im gegnerischen Strafraum. Später (87.) hatte auch der ebenfalls eingewechselte Jason Similien mit einem Pfostenschuss Pech.

„Nach einer schwachen ersten Spielhälfte und der sich daran anschließenden Gardinenpredigt ihres Trainers in der Kabine gaben unsere Jungs richtig Gas. Das war nun alles dynamischer, da war endlich Bewegung im Spiel und mehr Konsequenz in den Zweikämpfen. Am Ende war es zwar recht mühevoll, weil der Gegner sich auch steigerte, aber trotzdem ein verdienter Sieg“, betonte Omairat.

Eine Menge los nach der Pause

Justin Lüdtke, den der Unparteiische fälschlicherweise im Abseits wähnte (61.), die Parade von LSV-Keeper Justin Müller gegen Lüdtke (90.) und auch die klasse Abwehr von ASV-Schlussmann Semih Demirhat nach einem Schuss in die kurze Ecke (56.): Die zweite Halbzeit hatte, auch von Seiten der stärker werdenden Gastgeber, mehr zu bieten als Durchgang eins.

ASV Mettmann: Demirhat – Tchouangue, Kaya, Ju. Erkens, Wahed Omar, Eisenbach, Falco (66 Fidanci), Kizilisik (71. Demir), Maresch (77. Jo. Erkens), Markovic (71. Similien), Lüdtke.