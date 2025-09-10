Umut Akpinar wirft Rotationsmaschine an

Der 1. FC Kleve hat zwei große Ziele für diese Saison. An oberster Stelle steht selbstverständlich der Klassenerhalt in der Oberliga. Doch fast ebenso wichtig ist es, dass es Umut Akpinar und seinen Trainerkollegen gelingt, die jungen Kräfte im Kader an das Oberliga-Niveau heranzuführen. Denn nur so wird der Verein auf Dauer eine Zukunft in der fünfthöchsten Klasse haben.

Am Sonntag gab es beim 1:4 gegen den VfB Hilden zwar die zweite Niederlage in Folge. Sie hat den 1. FC Kleve, der nach vier Spielen vier Punkte auf dem Konto hat, auf den vorletzten Platz im Klassement zurückgeworfen. Doch es war auch zu sehen, dass der eine oder andere jüngere Spieler im Vergleich zu den Testpartien bereits beachtliche Fortschritte gemacht hat.

Das soll erst der Anfang gewesen sein. Trainer Umut Akpinar kündigt für das Heimspiel in der zweiten Runde des Niederrheinpokals gegen den 1. FC Monheim, das am Mittwoch, 20 Uhr, im Stadion am Bresserberg angepfiffen wird, jedenfalls an, weiteren jüngeren Akteuren eine Chance zu geben. „Wir werden rotieren“, sagt Akpinar, der allerdings noch offenließ, wie groß die Änderungen in der Startelf ausfallen werden.

Ole Kook etwa, in der vergangenen Saison noch zwei Klassen tiefer in der Bezirksliga unterwegs, deutete nach seiner Einwechslung an, dass er mehr als nur eine Alternative zu Dario Gerling ist, der in der Rückrunde der vergangenen Saison als Sturmspitze gesetzt war. Und Elias Reffeling, aus der eigenen Jugend aufgerückt, zeigte auf der linken Außenbahn, dass er auch eine Option sein kann, wenn es offensiv nicht läuft.

Der Coach sieht aus doppeltem Grund die Notwendigkeit, personell etwas umzustellen. Zum einen möchte er einigen Akteuren, die zuletzt nicht erste Wahl waren, die Chance geben, weitere Spielpraxis zu erhalten. „Die Jungs machen es im Training sehr ordentlich. Jetzt ist es wichtig, dass sie unter Wettkampfbedingungen weitere Erfahrungen sammeln“, sagt Umut Akpinar. Und natürlich wird er auch die Gelegenheit nutzen, dem einen oder anderen Stammspieler, der bislang stark beansprucht worden ist, zu schonen.

Kleve will in das Achtelfinale

An der Zielsetzung wird das für die Pokalaufgabe gegen den 1. FC Monheim nichts ändern. „Wir wollen in die nächste Runde kommen“, sagt Akpinar. Dass der Gegner durchaus zu schlagen ist, hat sich vor wenigen Tagen in der Meisterschaft trotz des 0:3 am Monheimer Rheindeich gezeigt. Es war eine Stunde lang ein Duell auf Augenhöhe. Dann brachte sich der 1. FC Kleve in nur wenigen Minuten um alle Chancen, weil er bei den ersten beiden Gegentreffern nicht auf der Höhe war. Das war auch am Sonntag bei der Niederlage gegen den VfB Hilden der Fall.

Deshalb gibt es eine klare Forderung von Umut Akpinar an sein Personal. „Wir müssen die einfachen Fehler, die im Moment sofort immer brutal bestraft werden, weil sie zu Gegentoren führen, abstellen. Und wir müssen die Torchancen, die wir haben, besser nutzen. Vom Einsatz und der Aggressivität her kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es sind die kleinen Dinge, die wir besser machen müssen“, sagt der Coach.

Er muss weiter Torhüter Ahmet Taner (Fingerbruch), Juliano Ismanovski (Leistenverletzung), Daniel Lee (Haarriss in der Rippe) und Lennis Bonnet (Rückenverletzung) ersetzen. Ismanovski wird eventuell am Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, dürfte aber für das Spiel am Sonntag, 16 Uhr, bei Ratingen 04/19 keine Option sein. Auch Bonnet hat mit Lauftraining begonnen.

Ungewiss ist, wann Daniel Lee wieder dabei sein wird. Er hat bei körperlicher Belastung weiter Schmerzen in der Rippe. „Wir haben uns mittlerweile auch eine zweite Meinung eingeholt und müssen einfach Geduld haben. Das ist total ärgerlich, weil Daniel Lee in der Vorbereitung richtig gut drauf war und er jetzt schon wochenlang zuschauen muss“, sagt Umut Akpinar.