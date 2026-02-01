Umut Akpinar: „Vielleicht sind mehr als 40 Punkte nötig“

Umut Akpinar überrascht, dass so viele Teams gegen den Oberliga-Abstieg kämpfen. – Foto: Arno Wirths

Der 1. FC Kleve startet am Sonntag, 15 Uhr, vor eigenem Publikum in den zweiten Teil der Saison in der Oberliga. Die Mannschaft, die mit 19 Zählern auf dem vorletzten Platz steht, trifft in der Eroglu-Arena auf den punktgleichen Drittletzten Holzheimer SG. Trainer Umut Akpinar, der seinen Vertrag gerade erst um ein Jahr verlängert hat, spricht vor der wichtigen Heimpartie über die Mission Klassenerhalt, die enorm ausgeglichene Liga und Neuzugang Luca Thuyl.

Warum schafft Ihre Mannschaft wieder den Klassenerhalt?

UMUT AKPINARWeil wir ein Team haben, das sich durch große mannschaftliche Geschlossenheit auszeichnet und sich Spieler sowie Trainer mit dem Verein identifizieren. Wir haben im letzten Viertel der Hinrunde, als wir fünf Spiele in Folge ungeschlagen geblieben sind und elf Punkte geholt haben, gezeigt, wozu wir in der Lage sind, wenn wir in Bestbesetzung sind. Wir wissen aber auch, dass die Aufgabe ungleich schwerer wird, wenn wichtige Spieler ausfallen.

Außerdem wurde das Team noch einmal verstärkt. Luca Thuyl ist in der Winterpause zurückgekehrt.

AKPINAR Luca ist natürlich eine absolute Verstärkung. Aber man darf nicht gleich Wunderdinge von ihm erwarten. Er hat wegen seines Auslandssemesters in Spanien ein halbes Jahr nicht gespielt und muss erst seinen Rhythmus finden. Aber selbst wenn er noch nicht bei hundert Prozent ist, wird er uns weiterhelfen. Denn er ist immer ein Spieler, der im offensiven Mittelfeld Spiele entscheiden kann.

Viele überraschende Ergebnisse

Der 1. FC Kleve hat als Vorletzter nur sechs Punkte Rückstand auf Rang sechs – mehr als die Hälfte der Liga steckt also noch im Abstiegskampf. Überrascht Sie das?

AKPINAR Ein bisschen schon. Wir haben damit gerechnet, dass nach der Hinrunde vier bis sechs Mannschaften unten drinstehen werden. Dass die Liga aber so eng zusammen ist, hätte ich nicht gedacht. Doch wir haben in dieser Saison sehr starke Aufsteiger. Auch das sorgt dafür, dass die Liga noch ausgeglichener besetzt ist. Es gibt deshalb viele überraschende Ergebnisse.

Erschwert das die Mission Klassenerhalt?

AKPINAR Wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir konstant punkten, wenn wir unten wegkommen wollen. Aber selbst wenn man das schafft, wird es schwer, sich abzusetzen. Das hat schon die Hinrunde gezeigt.

Die Faustregel ist, dass in einer Liga mit 18 Teams 40 Punkte zum Klassenerhalt reichen – auch diesmal?

AKPINAR Wenn das so weitergeht, könnte es sein, dass sogar mehr als 40 Punkte nötig sein werden. Aber solche Rechenspiele interessieren mich nicht. Wir blicken nicht so weit nach vorne und konzentrieren uns nur auf den nächsten Gegner. Damit sind wir immer gut gefahren.

Was ist in der Hinrunde gut gelaufen?

AKPINAR In dem Zeitraum, in dem wir unsere Erfolgsserie hatten, haben wir sehr konstant gespielt. Da hat man gesehen, wozu wir in der Lage sind. Ein kleiner Befreiungsschlag war das 1:1 beim SV Sonsbeck, bei dem wir zeitweise mit zwei Spielern in Unterzahl waren. Dieser Punktgewinn war sehr wichtig für die Moral, wichtiger als ein Sieg. Die Mannschaft hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, nachdem sie im Sommer wieder verjüngt werden musste. Wir sind auf einen guten Weg, aber noch lange nicht da, wo wir hinwollen.

Was muss besser werden?

AKPINAR Wir müssen noch zielstrebiger nach vorne spielen und im Abschluss effizienter werden. Und es gibt im Spiel gegen und mit dem Ball noch Details, an denen wir arbeiten müssen.

Ein, zwei schlechte Auftritte

Was hat sie enttäuscht?

AKPINAR Wir hatten ein, zwei schlechte Auftritte in Spielen gegen Gegner, gegen die wir hätten punkten müssen. Besonders enttäuscht hat mich der Auftritt beim 0:4 beim VfL Jüchen-Garzweiler. Wir hatten uns intensiv auf diese Partie vorbereitet und ihre Wichtigkeit immer wieder thematisiert. Und dann stimmte die Einstellung überhaupt nicht.

Der 1. FC Kleve steckt die vierte Saison in Folge tief im Abstiegskampf. Haben Sie die Hoffnung, dass sich das in absehbarer Zeit einmal ändert?

AKPINAR Das wünsche ich mir natürlich. Aber wir wissen auch, unter welchen Bedingungen wir in der Klasse spielen. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gestandene Akteure verloren, die wir durch Spieler aus unteren Klassen ersetzen mussten. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Es macht meinem Trainerteam und mir einerseits Spaß, immer wieder mit jungen Spielern zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln. Aber es wäre wichtig, dass wir auch einmal wieder den einen oder anderen gestandenen Akteur verpflichten könnten.

Sie treffen mit ihrer Mannschaft zum Auftakt der Rückrunde auf die Holzheimer SG und die DJK Adler Frintrop, die ebenfalls im Abstiegskampf stecken. Ist der Druck groß?

AKPINAR Nein, weil sich in diesen Partien nichts entscheiden wird. Wenn wir beide Spiele gewinnen sollten, wären wir noch nicht gerettet, bei zwei Niederlagen noch nicht abgestiegen. Natürlich wollen wir zwei Siege schaffen, wissen aber, dass wir vor schweren Aufgaben stehen. Holzheim hat zum Beispiel eine Mannschaft, die defensiv gut steht und im Angriff gefährliche Spieler hat. Beim 0:0 in der Hinrunde hätten wir einen Erfolg schaffen können, aber auch verlieren können, wenn Henning Divis nicht einen Elfmeter gehalten hätte.

Wie ist die Vorbereitung denn verlaufen?

AKPINAR Wir haben bei dem Wetter das Beste herausgeholt. Konditionell stimmt es. Leider konnten wir aber zehn Tage nicht auf den Platz. Deshalb ging es in der letzten Trainingswoche noch darum, an den Abläufen zu feilen und Spritzigkeit reinzubekommen.

