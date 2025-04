Der 1. FC Kleve schafft Fakten auf der Trainerbank. – Foto: Arno Wirths

Umut Akpinar bleibt Coach des 1. FC Kleve Oberligist 1. FC Kleve hat Fakten auf der Trainerposition geschaffen.

Der Oberligist 1. FC Kleve hat vor der Partie am Freitag bei Ratingen 04/19 über die Zukunft seines Trainers entschieden. Ein Spieler wird den Klub im Sommer verlassen. Ein Blick auf die Personalien, den nächsten Gegner und die Aussichten.

Gestern, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen 1. FC Kleve 1. FC Kleve 1 1 Abpfiff Ein kollektives Aufatmen hat es am vergangenen Sonntagabend bei den Verantwortlichen des Oberligisten 1. FC Kleve gegeben. Mit dem hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen den TSV Meerbusch hat das Team endlich den ersten Sieg in diesem Jahr gefeiert und sich ein wenig Luft im Abstiegskampf verschafft. Doch die Zukunft der Mannschaft in der Oberliga Niederrhein ist weiter ungewiss. In einem Punkt wissen die Spieler aber schon, wie es weitergeht. Die Frage, ob Umut Akpinar Trainer des 1. FC Kleve bleibt, ist nun geklärt.

Der Coach wird auch in der kommenden Saison 2025/26 an der Seitenlinie das Sagen haben. Auch Co-Trainer Lars van Rein sowie Torwart-Trainer Tobias Schulte-Mattler werden am Bresserberg bleiben. Auf den bewährten Physiotherapeuten Uli van Baal und Betreuer Tim Jansen setzt man ebenfalls weiter. Hingegen ist das Kapitel 1. FC Kleve für Nathnael Scheffler in wenigen Wochen beendet. Der Mittelfeldspieler, der in dieser Saison zumeist zu Kurzeinsätzen gekommen war, wird den Verein nach dieser Spielzeit verlassen. Scheffler wird sich dann dem Ligakonkurrenten SV Biemenhorst anschließen, der künftig von Daniel Beine trainiert wird, der den Bezirksligisten Viktoria Goch verlässt.