Umstrukturierung beim CSC 03

Wie die HNA berichtet, hat der CSC 03 Kassel auf seiner außerordentlichen Jahreshauptversammlung personelle und strukturelle Weichen gestellt. Trainer Lothar Alexi übernimmt künftig zusätzlich die Funktion des Sportlichen Leiters beziehungsweise Spielausschuss-Obmanns und verantwortet damit den sportlichen Bereich von der Jugend bis zu den Senioren.

Sportlich steckt der Hessenliga-Aufsteiger trotz einer spürbaren Stabilisierung nach schwierigem Saisonstart weiterhin im Abstiegskampf. Abseits des Platzes sieht sich der Verein nach dem Tod seines Förderers Dirk Lassen gezwungen, mit deutlich reduzierten finanziellen Mitteln zu planen. Gleichwohl haben nahezu alle Spieler signalisiert, die Saison auch unter veränderten Rahmenbedingungen zu Ende zu spielen.

In der Winterpause bleibt der Kader dennoch nicht unverändert: Vier Akteure werden den Klub verlassen, darunter Marco Dawid, Torhüter Lukas Rudolph aus gesundheitlichen Gründen sowie Ante Grgic und Maximilian Köps, die den CSC 03 aus beruflichen Motiven verlassen.