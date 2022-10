Umstrittenes Remis im Spiel der Reservisten Siegtor des Heeslinger SC II nach Top-Leistung wird vom Schiedsrichter abgepfiffen - Powerplay in der letzten halben Stunde

„Skandal“ nannte es HSC-II-Trainer Robin Cordes, dass seiner Mannschaft ein Treffer in der 88. Spielminute wegen eines vermeintlichen Handspiels aberkannt worden war, der das Heeslinger 2:1 bedeutet hätte. So endete die Partie bei Verden II mit 1:1.

Und ein solcher Sieg wäre laut Cordes auch verdient gewesen: „Ein großes Lob für die Leistung meiner Mannschaft, gerade für das Powerplay in der letzten halben Stunde.“ Im letzten Drittel des Spiels spielte nämlich nur noch eine Mannschaft, und das waren die Gäste. „Das war ein Spiel auf ein Tor“, so Cordes.

„Als alle schon wieder zurückliefen und auf den Anstoß warteten, begann der Schiedsrichter plötzlich in sein Headset zu sprechen und mit seinem Linienrichter zu diskutieren“, so Cordes. Nach gut drei Minuten Diskussion entschied Schiedsrichter Chris Barnick zur Überraschung auch des Verdener Anhangs darauf, das Tor nicht zu geben, weil sein Assistent ein Handspiel gesehen haben wollte, das dem Tor vorausgegangen ist. „Der Schiedsrichter hat uns heute den Sieg genommen. Das muss man auch in der Deutlichkeit sagen“, ärgerte sich der HSC-II-Trainer.

Das Tor für die Platzherren erzielte Bastian Deke, der aus spitzem Winkel in die kurze Ecke traf, die HSC-Keeper Leif Meyer nicht optimal abgedeckt hatte.

Nach Anlaufschwierigkeiten zu Beginn des zweiten Durchgangs steigerte sich die Heeslinger Reserve dann ab der 60. Minute. Der Ausgleich durch ein direktes Freistoßtor von Kraßmann war daher nur eine Frage der Zeit.

Zahlreiche Tormöglichkeiten

In der Folgezeit hatten die Gäste zahlreiche weitere Torgelegenheiten. Nico Finke, Jonas Böhning, Fabio Gerke und erneut Kraßmann brachten den Ball aber nicht im Tor unter. „Gefühlt hatte jeder die Führung auf dem Fuß“, meinte Cordes.

Dann folgte besagte Szene in der 89. Minute, in der sich die Heeslinger vermeintlich belohnten, was ihnen der Schiedsrichter jedoch verwehrte. Im Anschluss daran schafften sie es nicht sich noch einmal aufzubäumen, sodass sich die Gäste mit dem Punkt zufrieden geben mussten. „Die Frustration ist natürlich groß“, erklärte Cordes. „Doch ein Riesenkompliment an meine Mannschaft und ich hoffe, wir nehmen den Schwung aus der letzten halben Stunde mit in die nächste Woche.“