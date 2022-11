Umstrittener Elfmeter kostet SC Herford den Sieg Trotz zweimaliger Führung kommt der SC Herford nicht über ein 2:2 gegen den SV Heide-Paderborn hinaus. Am Ende gerät sogar der eine Punkt noch in Gefahr.

Wer in diesen Tagen Spiele des SC Herford in der Landesliga besucht, der weiß im Prinzip, dass er sich nicht in einen fußballerischen Feinkostladen begibt. Häufig ist aber Spannung bis zum Schluss garantiert, weil das Team von Trainer Stephan Eggert sein Bestmögliches gibt, um den aktuell widrigen Umständen zu trotzen. So war es auch am Sonntag beim 2:2 (1:0) gegen den SV Heide-Paderborn, einen direkten Kontrahenten des SC im Kampf um den Klassenerhalt, der mit dem Remis zumindest tabellarisch weiter hinter den Herfordern bleibt.

„Was der Punkt wert ist, wird sich noch zeigen“, meinte denn auch Eggert nach den 90 Minuten, die einmal mehr ein Wechselbad der Gefühle waren. Wieder standen dem Coach nur zwölf Feldspieler zur Verfügung, wobei sich die angeschlagenen Abwehrspieler Axel Konietzko und Mario Bertram kurzfristig noch in den Dienst der Mannschaft gestellt hatten und mitwirkten. „Eigentlich hätten beide pausieren müssen. Vor allem bei Mario hat man gemerkt, dass er nicht wirklich fit ist. Man merkt, dass die Jungs mitziehen und alles versuchen. Aber natürlich mussten wir auch diesmal wieder umstellen“, wies Eggert auf das bekannte Dilemma hin.

Schönster Spielzug des ersten Durchgangs bringt die Führung

Immerhin bekam der Herforder Rumpfkader das Geschehen auf dem Platz nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zunehmend in den Griff. Und nach ersten Gelegenheiten durch Julien Mädler und einen durchrutschenden Eckball von Pascal Röber brachte der schönste Spielzug des ersten Durchgangs in der 15. Minute die 1:0-Führung für den Sport-Club. Nach einem Steilpass strebte Nico Stocksieker auf der linken Seite aufs Tor zu und er legte vor dem herauseilenden Paderborner Torhüter Simon Tepper ab in die Mitte, wo Pascal Röber nur noch ins leere Tor einschießen musste.

Gegen Ende der ersten Hälfte nahmen die Gäste das Geschehen aber mehr und mehr in die Hand. Und sie blieben auch nach der Pause tonangebend. Logische Folge war der Ausgleich durch Darwin Lange in der 56. Minute per Abstauber aus kurzer Distanz, nachdem die Herforder Abwehr einen Eckball nicht hatte klären können.

Neun Minuten später hatte der SC Pech, als Tepper einen Schuss von Niklas Sewing aus 20 Metern mit einer Hand an den rechten Pfosten ablenkte.