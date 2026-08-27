Umstrittener Elfmeter entscheidet Pokalspiel zwischen FC Herzogstadt und Finsing Toto-Kreispokal von Andreas Heilmaier - freier Mitarbeiter · Heute, 10:41 Uhr · 0 Leser

Für Gefahr sorgt dieser Kopfball des Finsingers Fabian Kövener (Nr. 12) im ersten Durchgang, doch FCH-Schlussmann Fabian Langer (r.) muss nicht eingreifen, weil der am langen Pfosten stehende Thomas Greckl (M.) klären kann. – Foto: Andreas Heilmaier

Der FC Herzogstadt hat den höherklassigen FC Finsing in der dritten Runde des Toto-Kreispokals besiegt. Tobias Paulus verwandelte in der 68. Minute einen umstrittenen Strafstoß zum 1:0-Endstand.

Vier Landkreisteams haben am Dienstagabend die dritte Runde des Toto-Kreispokals eröffnet. Während es zum Auftakt noch Tore en masse gegeben hatte, hatten die Angreifer diesmal ihr Visier deutlich schlechter eingestellt. In Taufkirchen wurde der Kreisligist seiner Favoritenrolle mit viel Mühe gerecht, in Klettham musste mit dem FC Finsing ein weiterer Kreisligist vorzeitig die Segel streichen. TSV Aspis Taufkirchen – FC Lengdorf 0:1: Nach dem Schlusspfiff herrschte auf beiden Seiten Einigkeit darüber, dass der Erfolg des Favoriten äußerst glücklich ausgefallen war, denn die Taufkirchener Griechen erwiesen sich keineswegs als das schlechtere Team. Zum Matchwinner avancierte vielmehr FCL-Schlussmann Matthias Besser, der die Gastgeber mit mehreren starken Paraden zur Verzweiflung brachte. „Das Spiel war wirklich ausgeglichen, und Aspis hat enorm Druck gemacht, aber Matthias hat uns heute den Sieg gerettet“, räumte Lengdorfs sportlicher Leiter Mathias Holzner ein. Dabei fiel der goldene Treffer bereits nach 14 Minuten, als Konstantinos Papantoniou den Ball unglücklich ins eigene Tor beförderte.

Danach drängte der Kreisklassist auf den Ausgleich und kam auch zu guten Möglichkeiten. „Wir hatten durch Julian Schaumaier im ersten Durchgang und bei einem Freistoß von Ibrahim Krraki zwei dicke Chancen, aber der Lengdorfer Schlussmann war heute überragend“, lobte Aspis-Vertreter Karl Valentin den gegnerischen Keeper. So wartet Taufkirchen nach zwei Niederlagen zum Punktspielauftakt weiterhin auf den ersten Pflichtspielsieg der Saison. Dennoch überwog bei Valentin der positive Eindruck: „Auf dieser Leistung können wir aufbauen.“ Ärgerlich sei lediglich, dass derzeit nahezu jeder eigene Fehler vom Gegner bestraft werde. „Und genau das hat uns heute wieder um den Erfolg gebracht“, bilanzierte Valentin. FC Herzogstadt – FC Finsing 1:0: Wie beim 4:0 gegen Atletico Italia Erding trat der FC Finsing auch in der nächsten Pokalrunde nicht in Bestbesetzung an. Offenbar hatte der Kreisligist bereits das anstehende Punktspiel bei der SpVgg Altenerding im Blick. Im ersten Durchgang entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Begegnung, in der Strafraumszenen zunächst Mangelware blieben. „Vor der Pause gab es auf beiden Seiten jeweils nur eine halbe Torchance“, fasste FCH-Vorstand Sandner treffend zusammen. Jeweils ein Kopfball sorgte für etwas Gefahr, doch weder Erdings Schlussmann Fabian Langer noch sein Gegenüber Tobias Forchhammer mussten ernsthaft eingreifen.