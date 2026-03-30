Umstrittene Treffer und vergebene Chancen: Acosta II unterliegt 0:3

Dabei war der BSC Acosta II gut in die Partie gekommen und zeigte die gewohnt strukturierte Spielanlage. Lehndorfs Torhüter Paul-Jakob Schulze verhinderte jedoch früh mit einer Glanzparade gegen den Heber von Ole Schene den Rückstand. Stattdessen gingen die Gastgeber in der 22. Minute durch einen Kopfball von Leon-Alexander Konradt in Führung – eine Situation, die bereits für Diskussionen sorgte, da unklar blieb, ob der Ball die Linie vollumfänglich überschritten hatte. Auch auf Bildern ist nur schwierig zu erkennen, ob der Ball im Tor war. Hendrik Boy gestand nach Abpfiff ein: „Wir haben in den richtigen Momenten umstrittene Tore gemacht.“

Noch deutlicher fielen die Proteste der Gäste bei den weiteren Gegentreffern aus. In der 30. Minute erhöhte Jannick Paliga nach einem Steckpass des Spielmachers Thorben Woyde auf 2:0, ehe Ole Herzig kurz nach dem Seitenwechsel den 3:0-Endstand markierte (48.). Aus Sicht von Uwe Stucki waren beide Szenen irregulär: „Die Tore Nummer zwei und drei fielen aus klarer Abseitsposition.“ Sein Fazit fiel daher kritisch aus: „Für uns ein gebrauchter Nachmittag. Für ein Spitzenspiel hätten wir uns ein erfahrenes Schiri-Team gewünscht.“

Trotz weiterer Möglichkeiten durch Jan Geläschus und Mathis Mommertz gelang der Anschlusstreffer nicht mehr. Während Hendrik Boy die „perfekte englische Woche“ und die breite Kaderbesetzung seines Teams lobte, bleibt der BSC Acosta II mit 35 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, ist nun jedoch punktgleich mit dem TSV Germania Lamme. Der Lehndorfer TSV hingegen enteilt der Konkurrenz an der Spitze mit nunmehr 52 Zählern.