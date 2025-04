Umstrittene Szenen in Denklingen – Öffentliche Analyse mit Schiedsrichtern, beiden Teams und Fans

Für Diskussionsstoff war gesorgt. Zwei umstrittene Entscheidungen von Schiedsrichter Tobias Sommer hatten vor allem die Kicker des TSV Peiting in Wallung gebracht.

Der Tabellendreizehnte der Bezirksliga Süd haderte damit, dass ihm im Derby beim VfL Denklingen ein Strafstoß verweigert wurde, als Marius Klein kurz vor der Pause im gegnerischen Strafraum zu Fall gekommen war. Ebenfalls nicht einverstanden war man beim TSV mit der Roten Karte für Keeper Julian Floritz Mitte der zweiten Halbzeit. Und so verwunderte es nicht, dass sich die komplette Peitinger Mannschaft nach dem Abpfiff zur Analyse des Spiels im Vereinsheim des VfL einfand.

Erstmals hatte die Schiedsrichtergruppe Schongau eine öffentliche Analyse des Spiels organisiert, zu der sich neben zahlreichen Referees auch die beiden Teams und einige Fans einfanden. Nachdem Schiri-Obmann Tobias Barth zunächst die allgemeinen Gesprächsregeln erläutert hatte („Wir lassen andere Meinungen gelten“), war Schiedsrichter-Beobachter Robert Wexenberger mit seiner Beurteilung an der Reihe. Danach wurden Trainer und Kapitäne mit in den Austausch mit einbezogen. „Es war für alle Leute schnell klar, dass sich das Spielgeschehen auf zwei Szenen reduzieren würde“, stellte Barth fest.

Zu den beiden oben genannten Entscheidungen gab es unterschiedliche Beurteilungen. Ob Sommer richtig oder falsch lag, konnten seine Amtskollegen nicht einwandfrei festlegen. „Man kann weder das eine oder das andere hundertprozentig bestätigen“, so Barth. Objektiv gesehen sei an Sommers Sicht der Dinge letztendlich nichts auszusetzen gewesen. Die Peitinger verstanden diese Entscheidungen jedoch nicht.

Thomas Fischer gab allerdings zu, „dass es schwierig war, diese beiden Szenen zu entscheiden“. Erst als Peitings Trainer am folgenden Tag das Video des Spiels in die Hand bekam, wurde sein Eindruck deutlicher. Dazu musste er die beiden Sequenzen jedoch in Zeitlupe ablaufen lassen. „Ich sehe einen klaren Kontakt“, sagte Fischer und bedauerte es, dass Schiri Sommer kurz vor der Halbzeit keinen Elfmeter verhängte. Seinem Torhüter Julian Floritz erteilte er nach Ansicht der Bilder die Absolution. Der habe den Ball „mit Brust und Schulter abgewehrt“.

Endgültige Klarheit wird es nicht geben

Wohlgemerkt, Sommer hatte diese Bilder nicht und auch nicht die Zeit, sie hin und her zu spulen. „Schiedsrichter ist mit der härteste Job“, bat Markus Ansorge um Verständnis. Der Trainer des VfL Denklingen verwies darauf, dass Sommer stets eine gute Sicht gehabt habe, die ihm und Fischer an der Seitenlinie vorenthalten blieb. Außerdem hatte auch er das Video gesehen, wollte aber die Auffassung seines Trainerkollegen nicht teilen. Und noch etwas war Ansorge wichtig. „Wir hatten zig verschiedene Meinungen.“ Er gab zu bedenken. dass es letztendlich keine absolute Klarheit gegeben habe, der Referee jedoch schnell eine Tatsachenentscheidung haben treffen müssen.

Natürlich hatte der Denklinger Coach leicht reden. „Es waren zwei Entscheidungen, die Peiting betrafen“, warf er ein. „Dass da noch etwas Groll da war, ist verständlich“, fühlte auch Tobias Barth mit dem TSV mit. Doch der gemeinsame Austausch zeigte, dass sich ohne die entsprechende Technik bestimmte Situationen nicht mit absoluter Sicherheit auflösen lassen und am Ende der Schiedsrichter eine sowohl schnelle als auch einsame Entscheidung zu treffen hat, die immer diskussionswürdig bleiben wird. Tobias Sommer hat sich dieser Kritik gestellt und seine Sicht der Dinge in Zweifel ziehen lassen. Dazu muss man mutig und souverän sein. Genauso wie die Kicker des TSV Peiting, für die ihre bittere 1:3-Niederlage gegen den VfL eine Stunde lang noch einmal aufgewärmt wurde.