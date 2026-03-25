Umstrittene Rote - Schwalenbergs "kleine Jungs" feiern

– Foto: Julius Schwalenberg

Geratal-Trainer Frank Schwalenberg zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner jungen Mannschaft: „Es war ein wichtiger Sieg. Letztendlich haben wir nach den ersten fünf Spielen zwei Siegen, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Wir können glücklich sein über die Siege in Nordhausen und bei Wismut mit unserer jungen und unerfahrenen Mannschaft."

Geratal begann die Partie mit überraschend viel Ballbesitz. „Die ersten 20 Minuten gehörten uns. Ich hatte schon erwartet, dass Wismut nach den letzten zwei Spielen selbstbewusster agiert. Doch sie haben tief gestanden und auf Konter gelauert“, berichtete Schwalenberg. „Wir hatten zwei gute Chancen, konnten sie aber zunächst nicht nutzen.“ Überraschend fiel dann das 0:1 für die Gastgeber. Niclas Kubitz traf mit einem Distanzschuss aus 25 Metern Volley ins Dreiangel. Schwalenberg: „Ein Traumtor, völlig aus heiterem Himmel – hatte sich so gar nicht angebahnt.“

Haases' Tränen - Geratal dann überlegen

Die Partie nahm dann eine entscheidende Wendung. In der 38. Minute sah Wismut-Torwart Christoph Haase nach einem Einsatz außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Schwalenberg beschrieb die Szene: „Es war eine ‚Kann-Situation‘. Man muss nicht unbedingt pfeifen. Ein so erfahrener Keeper wie Haase muss wissen, dass er 25 Meter vor dem eigenen Tor vorsichtig sein muss.“ Von diesem Moment an übernahm Geratal das Spielgeschehen: „Ab der Roten Karte bestimmten wir das Spiel klar.“ Wismut-Trainer Rico Heuschkel kommentierte die Entscheidung aus Sicht der Gastgeber im Vereinsbericht: „Für mich war das nie und nimmer rot. Schon die Aussage des Assistenten, dass unser Schlussmann zuerst den Ball spielte und die Innenverteidiger auf gleicher Höhe waren, sagt mir, dass Gelb ausgereicht hätte.“ Haase verließ den Platz unter Tränen – seine erste Rote Karte in einer langen Laufbahn.