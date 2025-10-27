Umstrittene Entscheidung

In einem typischen Null-zu-Null-Spiel deutete nicht viel darauf hin, dass sich die Begegnung zur einen oder anderen Seite drehen könnte. Man merkte den gegenseitigen Respekt beider Teams deutlich an, denn das Geschehen spielte sich über weite Strecken in dem chancenarmen Spiel zwischen den Strafräumen ab. Bedauerlich, dass die Entscheidung aus einer ungeahndeten Abseitsstellung resultierte.
BERICHT von Uwe Vester / SV 09 Arnstadt
Zu Beginn des zweiten Durchgangs köpfte Silvano Varnhagen freistehend am langen Pfosten nach Ecke aus Nahdistanz über das Tor (50.). Dann spielten sich die Gäste sehenswert über den rechten Flügel durch, aber auch hier brachte Niclas Hoffmann den Ball nicht an Keeper Christopher Müller vorbei (57.). Für die Heimelf flankte Norman Müller nach innen, Torwart Knoll wehrte ab, den Abpraller erwischte Zopf, den Knoll aber parierte (65.). Dann folgte die umstrittenste Szene des Spiels. Beim Pass Langners stand Daniel Trübenbach im Abseits und kam außerhalb des Strafraums zu Fall. Der Assistent sah das anders und auch ein Handspiel. Zur Überraschung aller Beteiligten zeigte der Unparteiische, der zunächst weiterspielen ließ nach Rücksprache auf den Punkt. Baumgartens Strafstoß hielt zunächst Julian Knoll, aber irgendwie prallte der Ball doch noch über die Torlinie (70.). Im weiteren Verlauf passierte nichts mehr. So mußten die Gäste eine ganz bittere Niederlage hinnehmen.