Umstrittene Entscheidung

„Das war schade, so zu verlieren, das war ein typisches 0:0, bitter wenn die Spielentscheidung durch solch eine Fehlentscheidung des Linienrichters fällt. Eine Abseitsstellung, das vermeintliche Handspiel außerhalb des Strafraumes, keiner hat etwas gesehen und moniert, trotzdem haben wir ein gutes Spiel gemacht, kompakt verteidigt, aber in der Offensive hat die letzte klare Entscheidung gefehlt“, so 09-Trainer Martin Hauswald. Die Fahnerschen mit starker Anfangsphase, denn schon nach vier Minuten lag der Ball im Tor, doch ging dem Treffer eine Abseitsstellung voraus, anschließend verfehlte Bärwolf nur knapp das Knoll-Gehäuse (6.). Danach bekamen die Gäste die Partie in den Griff, eroberten immer wieder Bälle, machten das Spiel schnell, kamen aber zu selten in die gefährlichen Zonen. Da fehlte es oft an Genauigkeit beim finalen Pass und an Zielstrebigkeit. Nach einem Querschläger landete der Ball bei Bach, dessen Schuß aus 17 m parierte Julian Knoll sicher (16.). Für die Gäste probierte es Hans Oeftger aus der Distanz, verfehlte aber das Tor (23.). Anschließend kam Lukas Scheuring nach Ablage per Hacke von Ben Luca Kunz, noch bedrängt zum Abschluß, aber auch hier strich der Ball knapp vorbei (32.). Mit einer Doppelchance verpassten die Bachstädter die Führung. Eine Eingabe von der linken Seite Janes Grünerts erreichte Patrick Hädrich in zentraler Position, doch wie auch der folgende Nachschuß von Kunz wurden diese erfolgreich geblockt (39.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs köpfte Silvano Varnhagen freistehend am langen Pfosten nach Ecke aus Nahdistanz über das Tor (50.). Dann spielten sich die Gäste sehenswert über den rechten Flügel durch, aber auch hier brachte Niclas Hoffmann den Ball nicht an Keeper Christopher Müller vorbei (57.). Für die Heimelf flankte Norman Müller nach innen, Torwart Knoll wehrte ab, den Abpraller erwischte Zopf, den Knoll aber parierte (65.). Dann folgte die umstrittenste Szene des Spiels. Beim Pass Langners stand Daniel Trübenbach im Abseits und kam außerhalb des Strafraums zu Fall. Der Assistent sah das anders und auch ein Handspiel. Zur Überraschung aller Beteiligten zeigte der Unparteiische, der zunächst weiterspielen ließ nach Rücksprache auf den Punkt. Baumgartens Strafstoß hielt zunächst Julian Knoll, aber irgendwie prallte der Ball doch noch über die Torlinie (70.). Im weiteren Verlauf passierte nichts mehr. So mußten die Gäste eine ganz bittere Niederlage hinnehmen.