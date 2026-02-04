Umstellung der Bezahlung der Schiedsrichter soll Vereine entlasten Schiedsrichterboss Alex Krüger gab FuPa zusätzliche Erklärungen von Paul Krier · Heute, 09:02 Uhr · 0 Leser

Alex Krüger gab Details zu den Änderungen im Bezahlverfahren der Schiedsrichter – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Dass unser eigentlich relativ unscheinbarer Artikel vom Sonntag über die Umstellung der Zahlungen an Schiedsrichter von Bargeld auf Überweisungen eine unerwartet große Resonanz nach sich zog, zeigten sowohl die über 6.000 Aufrufe als auch beinahe vierzig Kommentare auf Facebook (s.u.). Grund genug, sich beim Mitglied des Verwaltungsrats der FLF und Vorsitzenden des Schiedsrichterkommitees der FLF, Alex Krüger, über die Gründe für die beinahe komplette Umstellung auf Banküberweisungen zu informieren.

Es sei laut ihm ein Versprechen, welches er den Vereinen im Rahmen des Wahlkampfes um einen Posten im Verwaltungsrat gegeben hatte, das jetzt nach rund einem Jahr Umsetzungsarbeit eingelöst wurde. „Es war der Wunsch der Vereine, dass die Schiedsrichterkosten einmal im Monat abgerechnet werden, um das Ehrenamt zu entlasten. Dies hilft, weniger Bargeld an Spieltagen vor Ort zu haben. Es geht nämlich nicht nur um die 1.Mannschaften, sondern auch um Reserven, Frauen und um die Jugend, also um den ganzen Spielbetrieb, bei dem offizielle Schiedsrichter angesetzt sind“ erklärte Krüger am Montag in einem Telefongespräch.