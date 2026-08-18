"Umso lauter, umso geiler": Sussek mit Liebeserklärung an die Fans

„Wir machen es wieder zu einem Heimspiel. Das wussten wir von Beginn an“, sagte Sussek nach der Partie. Für den Offensivspieler ist die Unterstützung der Duisburger längst keine Überraschung mehr. „Ich will jetzt nicht sagen, dass man es mittlerweile erwartet, aber man weiß es einfach. Weil die Fans einfach geil drauf sind und die Fans uns so viel geben.“

Besonders beeindruckend war die Stimmung für Sussek allerdings aus einem ganz anderen Grund. Der 26-Jährige nahm in Verl zunächst auf der Bank Platz. Während die Mitspieler auf dem Rasen um die Wende kämpften, konnte er die Atmosphäre aus einer Perspektive wahrnehmen, die ihm sonst verborgen bleibt. „Auf der Bank bekommt man das nochmal anders mit“, erklärte Sussek.

Dass der MSV auch auswärts auf eine solche Unterstützung bauen kann, ist für Sussek ein entscheidender Faktor. Die Beziehung zwischen Mannschaft und Anhängern beschreibt er als gegenseitiges Geben und Nehmen: „Die wissen, was sie von uns bekommen und wir wissen, was wir von ihnen bekommen.“

Für ihn machte gerade seine Rolle als Joker deutlich, welche Wirkung der Support der Duisburger entfalten kann. „Diese Stimmung, die kommt natürlich nochmal ganz anders rüber. Und das habe ich heute auch nochmal miterlebt und das ist natürlich Wahnsinn.“

Als Sussek schließlich selbst ins Spiel eingriff, lag der MSV 0:2 zurück, drehte das Spiel aber noch und sorgte mit vier Treffern nach der Pause für die komplette Wende. Sussek steuerte seinen Anteil mit einer Vorlage und einem Tor dazu bei. „Mit so einem Spielverlauf, umso schöner, umso lauter, umso geiler“, brachte Sussek seine Eindrücke auf den Punkt.

„Das war Gänsehaut“

Auch Lex-Tyger Lobinger fand nach dem Schlusspfiff kaum andere Worte für das, was sich im Gästeblock abgespielt hatte. „Also hier die Stimmung, das war wie ein Hexenkessel. Das war Stimmung wie beim Heimspiel“, sagte der MSV-Stürmer. Besonders die entscheidenden Phasen der Aufholjagd hatten es ihm angetan. Bereits der Anschlusstreffer ließ die Stimmung eskalieren, anschließend folgten Ausgleich und Führung. „Es war unglaublicher Support und dann natürlich mit den Toren, schon mit dem Anschlusstreffer, mit dem Ausgleich, dann 3:2.“

Für Lobinger war die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans in diesen Momenten besonders spürbar: „Also das war Gänsehaut, einfach ein Gänsehautmoment.“ Es war damit mehr als nur eine lautstarke Begleitung eines Auswärtsspiels. Die MSV-Fans wurden in Verl Teil einer spektakulären Aufholjagd und sorgten dafür, dass sich selbst die Spieler auf dem Platz an die Atmosphäre eines Heimspiels erinnert fühlten.

Auch bei den anstehenden beiden Partien dürfte es wieder Heimspiel-Atmosphäre für die Zebras geben. Am Samstag steht zunächst das DFB-Pokal-Spiel gegen die SV Elversberg an. Mehr als 20.000 Fans werden da im Wedaustadion erwartet. Nur drei Tage später geht es im Niederrheinpokal um den Einzug in die nächste Runde. In Velbert trifft der MSV dann auf den 1. FC Wülfrath.