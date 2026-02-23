"Umso besser war die Reaktion der Jungs" - VfB-Nachwuchs aktiv

– Foto: Tobi Baur

Während die U19 des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV starke Moral zeigt und in Unterzahl zu einem Punktgewinn kommt, ärgert sich die U17 über ein spätes Gegentor von Borussia Mönchengladbach.

U19: Starke Moral, verdienter Punkt

Nach der ärgerlichen 0:2-Niederlage in der Vorwoche beim VfL Bochum war die U19 entschlossen, im Heimspiel gegen den Hamburger SV eine Reaktion zu zeigen. Die Anfangsphase ging dementsprechend auch an die Jungs mit dem Brustring, die mehr Spielanteile und in der fünften Minute mit einem Kopfball von Matthaios Tsigkas den ersten Abschluss der Partie hatten. In Minute zehn musste Torhüter Tom Walz jedoch das erste Mal hinter sich greifen: Mit ihrer ersten Offensivaktion gingen die Gäste durch Liam Akyildiz, der eine Hereingabe verwertete, in Führung. Vier Minuten später verhinderte Tom Walz mit einer guten Parade das 0:2, in Minute 23 trafen die Gäste nur die Latte. Nach diesen Schreckmomenten kam der VfB wieder besser in die Partie und prompt zum Ausgleich: Nach toller Vorarbeit von Collin Schramm traf Enis Redzepi sehenswert per Seitfallzieher, der noch von Matthaios Tsigkas abgefälscht wurde (26.). Das Rathgeb-Team war nun spielerisch überlegen, kam aber gegen die kompakte HSV-Defensive zu selten zu klaren Chancen und kassierte ein bitteres Eigentor von Toni Janjic, der eine Freistoßflanke per Kopf ins eigene Tor verlängerte (43). Zu allem Überfluss sah anschließend Massimo Di Benedetto nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte und brachte seine Mannschaft in Unterzahl (45.+1.). Zuvor hatte Tom Walz mit einem starken Reflex das 3:1 für die Hanseaten verhindert.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Brustring-Talente engagiert zurück auf den Platz. Von einer personellen Unterzahl war nichts zu sehen, stattdessen gestaltete der VfB die Partie ausgeglichen und wurde im Laufe der zweiten Hälfte sogar die bessere Mannschaft. So war dann auch der Ausgleich durch Neno Zezelj in Minute 65 absolut verdient. Der Flügelspieler zog von rechts ins Zentrum und traf sehenswert aus 16 Metern in die Ecke. In Minute 76 wäre der VfB sogar fast in Führung gegangen, als der Drehschuss von Tsigkas nur Zentimeter am Tor vorbeirauschte. Bis in die Schlussminuten blieb die Partie spannend und umkämpft und endete letztlich mit einem leistungsgerechten 2:2. „Wir sind stolz auf die Jungs, die mit einem Mann weniger einen tollen Fight geliefert haben. Das schönste Gefühl ist für mich, dass die Jungs nach dem Abpfiff nicht zufrieden sind und unbedingt gewinnen wollten. Das Eigentor und die gelb-rote Karte haben gewirkt, umso besser war die Reaktion der Jungs, die diszipliniert gegen den Ball waren und vorne ihre Chancen gesucht haben“, lobte Trainer Tobias Rathgeb seine Mannschaft, die am kommenden Samstag um 12 Uhr beim noch punktlosen SSV Ulm zu Gast ist. Gestern, 12:30 Uhr VfB Stuttgart VfB Stuttg. Borussia Mönchengladbach Borussia MG 2 2 Abpfiff