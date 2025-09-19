Ummendorfer SV startet unter neuem Coach mit sechs Punkten

Nachdem die Ummendorfer in der ersten Partie unter Leßmann mit 3:1 gegen den Verbandsliga-Absteiger SV 09 Staßfurt gewonnen hatten, folgte am Mittwochabend ein 3:2-Erfolg beim SSV 80 Gardelegen - ebenfalls Absteiger ein Absteiger aus der Verbandsliga. Dabei lag der USV zur Pause mit 0:2 zurück. Doch Lukas Ferchow und Doppelpacker Florian Köhler drehten die Partie zugunsten der Gäste.

Für Tino Leßmann startete seine Amtszeit in der Börde so mit zwei Siegen. Vor seinem Wechsel zum Landesligisten hatte der 46-Jährige bis zum Endspurt der vergangenen Saison den SV Westerhausen in der Verbandsliga trainiert. In Ummendorf trat Leßmann die Nachfolge von Chris Sacher an. Der 38-Jährige, unter dessen Regie der USV von der Bördeoberliga bis in die Landesliga aufgestiegen war, war von seinem Trainerposten zurückgetreten. Zu den FuPa-Profilen:

Schon am Freitagabend könnte sein Nachfolger das Punktekonto in seiner jungen Amtszeit auf neun stellen. Dann empfängt der Ummendorfer SV um 19 Uhr den TuS Schwarz-Weiß Bismark zum Heimspiel.